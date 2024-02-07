Разрушения, отключение света и $68 млн из бюджета РФ: что известно о ракетной атаке 7 февраля

Киев, Харьков и Николаев оправляются после утренних взрывов — здесь есть погибшие и пострадавшие, а на Львовщине упала и не разорвалась ракета РФ, которую сбила ПВО.

Утром 7 февраля ВС РФ нанесли ракетные удары по территории Украины. Взрывы раздавались в Киеве и области, Харькове, Николаеве и на Львовщине. Фокус собрал в одном материале все, что известно на данный момент по поводу утренней масштабной ракетной атаки.

Обстрел Киева 7 февраля

В 6:59 утра городской голова Киева Виталий Кличко сообщил о взрывах в городе. Он проинформировал, что в столице работает ПВО и призвал жителей находиться в укрытиях. Около 7:41 в столице прогремел еще один громкий взрыв. Кличко подтвердил это и призвал не покидать укрытий. Впоследствии он проинформировал, что после взрыва вызвали "скорую" в Днепровский район, а в результате обстрела обломками ракеты были повреждены две высоковольтных линии, из-за чего часть потребителей на левом берегу осталась без света.

Всего в Днепровском и Деснянском районах столицы остались без света 19,4 тысячи потребителей. Частичный блэкаут не обошел и учреждения здравоохранения.

Также стало известно, что в Голосеевском районе города горит 18-этажка. Также огонь охватил машины и помещения СТО. В 8:30 стало известно, что в результате обстрела в Киеве повреждена магистраль теплоснабжения на левом берегу.

В МВД предупредили, что под завалами разрушенных зданий, вероятно, есть погибшие. По состоянию на 9:43 количество раненых снова возросло — до 11 человек.

Пожар в 18-этажном жилом доме в Голосеевском районе ликвидирован в 11:40. Спасателями и полицией были эвакуированы 40 человек, спасены — 26, четыре человека погибли, 19 получили травмы.

Обстрел Харькова 7 февраля

Харьков, по данным ОВА, обстреляли ракетами С-300. Зафиксировали попадание в Слободском районе, повреждения получила нежилая инфраструктура.

52-летняя женщина получила легкие повреждения, но в госпитализации пострадавшей необходимости не было. Впоследствии в МВД сообщили, что в результате обстрелов в Харькове пострадали два человека.

В результате вражеских обстрелов в Харькове были повреждены электросети. Без света остались около тысячи потребителей.

Обстрел Николаева 7 февраля

В Николаеве, как проинформировал городской голова Николаева Александр Сенкевич, в результате атаки пострадали жилые дома. Примерно 20 из них остались без крыш. Кроме того, есть повреждения на территории инфраструктурного объекта там возник пожар технического сооружения. Сейчас возгорание локализовано.

Также стало известно, что в результате обстрела тяжелые ранения получил один человек. Раненого мужчину госпитализировали в больницу с тяжелыми минно-взрывной и черепно-мозговой травмой, но в реанимации он умер.

Позже председатель ОВА Виталий Ким сообщил, что спасатели, совместно с волонтерами и экстренными службами, устраняют последствия вражеского утреннего удара по Николаеву.

"Сейчас известно о 6 пострадавших, им на месте оказана первая помощь", — написал Ким.

В Николаеве без света 220 бытовых и 6 юридических потребителей, и электроэнергию им должны вернуть также до конца дня.

Обстрел Львовщины

В 7:32 в городе Дрогобыч на Львовщине есть попадание в промышленный объект, частично разрушено здание и вспыхнул пожар на площади 300 м². В ОГА заявили, что пока информации о пострадавших нет.

По словам председателя Львовской ОГА Максима Козицкого, в результате обстрела зафиксировано частичное разрушение промышленного помещения. Силам ПВО также удалось сбить еще одну российскую ракету в Стрыйском районе.

"Наши Силы ПВО сбили одну ракету в Стрыйском районе. Жертв и пострадавших нет. Поврежденных объектов — тоже. Спасибо нашей противовоздушной обороне и всем службам, которые оперативно среагировали. Как только появятся обновленные данные, я их обнародую", — написал он.

Также председатель ОВА сообщил, что в одном из сел Николаевской общины Стрыйского района в поле, в 400 метрах от жилых домов, обнаружили обломки ракеты, которая не сдетонировала.

"Это та ракета, которую подбили наши Силы ПВО. На место выехали взрывотехники", — написал он.

Обломки ракеты, которая не сдетонировала, на Львовщине

Как работала украинская ПВО

Россия использовала для атаки ударные беспилотники и несколько типов ракет — крылатые, баллистические и зенитные управляемые. Была комбинированная атака в несколько волн. Об этом сообщил главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.

В общем ВС РФ запустили 64 средства поражения:

20 дронов типа Shahed-136/131 (вылет из Крыма);

29 крылатых ракет Х-101/Х-555/Х-55 (пуски с 10 самолетов Ту-95МС из Энгельса и Каспийского моря);

4 крылатые ракеты Х-22 (пуски с бомбардировщиков Ту-22М3 из Севастополя и Курска);

3 крылатые ракеты морского базирования "Калибр" (пуски с носителей в Черном море из района Новороссийска);

3 баллистические ракеты "Искандер-М" (пуски с мыса Тарханкут в Крыму и Воронежской области РФ);

5 зенитных управляемых ракет С-300 (пуски из Белгородской области РФ).

Силам ПВО Украины удалось "обезвредить" 44 цели:

26 крылатых ракет Х-101/Х-555/Х-55;

3 крылатые ракеты "Калибр";

15 ударных БпЛА типа "Shahed-136/131".

Реакция официальных лиц на ракетную атаку по Украине

Как сообщил президент Украины Владимир Зеленский, 7 февраля РФ атаковала шесть регионов Украины. Он поблагодарил медиков, спасателей, коммунальные службы, тех, кто заботится о нашем государстве, спасает и помогает людям. Президент также пообещал ответ российским захватчикам.

"Мои соболезнования всем, кто потерял родных и близких. Обязательно ответим России — террористы всегда будут чувствовать последствия своих действий", — сообщил Зеленский.

Вице-президент Еврокомиссии Жозеп Боррель, который находится в столице Украины, утром вынужден был прятаться в укрытии из-за ракетных ударов ВС РФ по Киеву.

"Начинаю свое утро в укрытии, когда по Киеву раздается воздушная тревога. Это — ежедневная реальность храброго украинского народа, с тех пор как Россия начала противоправную агрессию", — написал он в своем твиттере.

В очередной раз необходимость предоставить Украине военную помощь после ракетных ударов подчеркнула посол США в Украине Бриджит Бринк.

"В Киеве и по всей стране мужчины, женщины и дети проснулись от очередной массированной российской ракетной и беспилотной атаки. Мы полагаемся на противовоздушную оборону Украины и героических военнослужащих, которые защитят нас всех. Нельзя терять времени. Украина нуждается в нашей помощи по безопасности сейчас", — написала Бриджит Бринк.

Сколько Россия потратила на ракетную атаку по Украине 7 февраля

Фокус подсчитал, сколько потенциально потратили оккупанты для ракетно-беспилотных ударов.

Украинская противовоздушная оборона сбила 44 ракеты и дроны из 64 средств поражения. Россия запустила ракеты:

20 дронов "Шахед-136/131"

29 крылатых ракет Х-101/Х-555/Х-55;

4 сверхзвуковые крылатые ракеты Х-22;

3 крылатые ракеты морского базирования "Калибр";

3 баллистические ракеты "Искандер-М";

5 зенитных управляемых ракет С-300.

Максимальная стоимость обстрела

Если подсчитать стоимость обстрела Украины 7 февраля по максимальным ценам, которые есть в открытом доступе, то получится сумма в 61,6 млн долларов.

Минимальная стоимость обстрела

При подсчете минимальной стоимости стоит заметить, что здесь бралась цена дрона "Шахед" по цене "локализованной" версии дрона, а не импортируемой из Ирана. Общая стоимость всех выпущенных боеприпасов будет достигать 54,7 млн долларов.

Стоимость "Шахедов"

976 тысяч долларов, если все дроны были изготовлены в РФ с максимальной локализацией;

3,86 млн долларов, если все дроны были из партии за 193 тысячи долларов;

5,8 млн долларов, если все дроны были из партии за 290 тысяч долларов.

Стоимость крылатых ракет Х-101

Стоимость Х-101, по данным Defense Express, составляет ориентировочно 1,2 млн долларов. Запуск 29 крылатых ракет обошелся российскому бюджету в 34,8 млн долларов.

Стоимость сверхзвуковых Х-22

4 сверхзвуковые ракеты Х-22 могли стоить — 1,2-2 млн долларов, если взять за основу стоимость из "Фактов".

Стоимость "Калибров"

Стоимость крылатых ракет морского базирования "Калибр" составляет около 1 млн долларов все по тем же данным Defense Express. 3 ракеты "Калибр" будут стоить 3 млн долларов.

Стоимость баллистических ракет "Искандер-М"

Российский "Искандер" может стоить ориентировочно 1,6-2 млн долларов.3 баллистические ракеты "Искандер-М" стоили РФ от 4,8 до 6 млн долларов.

Стоимость ракет С-300

В открытом доступе стоимость ракеты С-300 оценивают в 2 млн долларов. Поэтому 5 ракет обошлись РФ минимум в 10 млн долларов.