ВС РФ нанесли удар по Львовской области: на промышленном объекте начался пожар (видео)

По словам главы Львовской ОВА Максима Козицкого, в результате обстрела зафиксировано частичное разрушение промышленного помещения. Силам ПВО также удалось сбить еще одну российскую ракету в Стрыйском районе.

Related video

В среду утром, 7 февраля, в городе Дрогобыч Львовской области были слышны мощные взрывы. Об этом сообщает глава Львовской областной военной администрации Максим Козицкий.

"Взрывы в Дрогобыче", — написал он.

Позже Козицкий рассказал подробности российской атаки на Дрогобыч.

"Сегодня ночью и утром Украина снова пережила массированную ракетную атаку. К сожалению, есть попадания и во Львовской области", — написал он.

По словам главы Львовской ОВА, это промышленный объект в Дрогобыче.

"Зафиксировали частичное разрушение здания. На площади около 300 м² продолжается пожар. На месте работают пожарные", — говорится в сообщении.

Козицкий также отметил, что на данный момент информации о пострадавших или погибших нет.

"Кроме того, наши Силы ПВО сбили одну ракету в Стрыйском районе. Жертв и пострадавших нет. Поврежденных объектов – тоже. Благодарю нашу противовоздушную оборону и все оперативно среагировавшие службы. Как только появятся обновленные данные, я их обнародую", — написал он.

Российская ракета летела в направлении Польши

Польша активизировала протокол защиты собственного воздушного пространства из-за ракетного обстрела Россией территории Украины. В воздух поднята польская авиация.

"Сообщаем, что наблюдается интенсивная деятельность дальней авиации Российской Федерации, связанная с нанесением ракетных ударов по территории Украины. Начаты все необходимые процедуры по обеспечению безопасности воздушного пространства Польши, и Оперативное командование постоянно мониторит ситуацию", – говорится в заявлении ОК.

Напомним, что ночью 7 февраля ВС РФ запустили несколько групп шахедов, а позже запустили по Украине крылатые и баллистические ракеты. Взрывы раздавались в Харькове, Николаеве, Киеве и области, а также в Днепропетровской и Львовской областях. В Харькове прогремели по меньшей мере четыре взрыва и зафиксировали попадание в одном из районов. Системы ПВО также активно работают в Киеве и области.