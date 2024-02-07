Россия платит Ирану $4,5 млрд в год за импорт "Шахедов" для ударов по Украине, — ISW

По данным, которые приводят аналитики, один БПЛА-камикадзе обходится России примерно в 193 000 долларов. Закупают их партиями по 6 000 дронов, что в сумме составляет около 1,1 млрд долларов.

Кремль ежегодно перечислят Тегерану около 4,5 миллиарда долларов за импорт беспилотников "Шахед", которые применяются для обстрелов украинских городов. Об этом сообщает "Институт изучения войны" со ссылкой на данные хакерской группы Prana Network, которая, предположительно, могла взломать серверы подставной компании Корпуса стражей исламской революции Sahara Thunder.

Хакерская группа опубликовала стоимость одного дрона, которые Россия закупает у Ирана. Сообщается, что один Shahed-136 обходится России в 193 000 долларов. Закупают их партиями по 6 000 дронов, что в сумме составляет около 1,1 млрд.

Один дрон Shahed-238 обходится в 1,4 млн долларов. Ежегодно планируется закупать 677 таких модернизированных БПЛА на общую сумму примерно 947 млн долларов.

Сообщается, что еще одна разновидность дрона Shahed-238 стоит около 900 000 долларов. Их РФ планирует закупать 2310 штук в течение года на сумму чуть менее 2,1 млрд долларов.

В документах утверждалось, что разведывательно-ударные беспилотники Shahed-107 стоят 460 тыс. долларов за штуку, и что РФ планирует закупить их в количестве 2310 на общую сумму порядка 1,5 млн долларов. Один из российских военкоров объяснил высокую стоимость риском, который берет на себя Иран, продавая беспилотники в Россию. В документах отмечается, что в РФ планируют локализовать производство "Шахедов" на своей территории, что со временем должно снизить затраты на закупку.

У аналитиков ISW нет подтверждений подлинности просочившихся в прессу документов. Но утверждение "военкора" о том, что в документах Иран упоминается как "дружественная страна", а для дронов "Шахед" используется кодовое название "лодки", согласуется с прежними данными относительно производства иранских дронов в РФ.

ВС РФ регулярно применяют беспилотники "Шахед" как барражирующие боеприпасы и как приманками для отвлечения ПВО. Поэтому значительные расходы на такие системы заслуживают внимания.

Напомним, что в ходе обстрела Украины 7 февраля под Киевом были повреждены десятки домов и автомобили.

Также сообщалось, что ВС РФ атаковали Николаев ракетами и Shahed. Известно о как минимум одном погибшем.