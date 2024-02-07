"Армия дронов": Боррель посетил производство украинских БпЛА (фото)

Украина имеет потенциал стать технологическим центром, заявил главный дипломат Евросоюза Жозеп Боррель, который находится с двухдневным визитом в Киеве. В Украину он приехал уже в четвертый раз с начала полномасштабного вторжения РФ.

Высокий представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель во время своего визита в Украину посетил украинское производство дронов. Об этом европейский чиновник сообщал в своих соцсетях.

По словам Борреля, Украина имеет потенциал стать технологическим центром. Говорит, воочию имел возможность убедиться в украинской изобретательности. Речь идет о стартапе "Армия дронов". Это совместный проект Генштаба ВСУ, Министерства обороны, Министерства цифровой трансформации и Госслужбы спецсвязи и защиты информации.

Фото: Иллюстративное фото

Напомним, в среду, 7 февраля главный дипломат Евросоюза стал свидетелем массированной российской ракетной атаки на Украину. Боррель показал фото из одного из укрытий в Киеве.

Министр цифровой трансформации Михаил Федоров 7 февраля объявил о скором запуске массового производства очередных дронов-камикадзе в Украине. Эти беспилотники будут иметь сходство с российским "Ланцетом" и будут иметь дальность полета до 40 километров.

Во время итоговой пресс-конференции с журналистами 19 декабря прошлого года президент Владимир Зеелнський заявил, что в Украине произведут миллион дронов в 2024-м. По его словам, нужна лучшая, не советская, а простая инфраструктура по управлению БПЛА, чтобы быстро их использовать.