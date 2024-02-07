"Нет места для самоуспокоения": гендиректор МАГАТЭ посетил Запорожскую АЭС (фото)

Рафаэль Гросси в четвертый раз приехал на захваченную россиянами Запорожскую атомную электростанцию в Энергодаре. После этого Гросси направится на переговоры в Москву.

Состояние текущих систем электропитания и охлаждения, уровень квалификации персонала проверял генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Мариано Гросси на временно оккупированной Запорожской АЭС. Об этом он сообщил в соцсети Х.

"Во время моего четвертого визита на ЗАЭС оценил соблюдение пяти принципов защиты станции. ... Это — жизненно важные оценки для безопасности и защищенности объекта, и здесь нет места для самоуспокоения", — написал Гросси.

Между тем российские СМИ пишут, что Гросси якобы заявил, что количество прямых атак на ЗАЭС и обстрелы вокруг нее сократилось, а МАГАТЭ не готово назвать виновников обстрелов атомной электростанции.

Накануне, 6 февраля, Гросси заявил, что ситуация на ЗАЭС "хрупкая". Основные проблемы по состоянию на сейчас — это окончание срока эксплуатации ядерного топлива в реакторах, а также значительное сокращение технического персонала станции. По словам Гросси, из нужных 10 тысяч работников, на станции работает половина. О детальной оценке состояния топлива директор МАГАТЭ будет говорить на встречах с российскими чиновниками в Москве.

6 февраля генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Мариано Гросси посетил Киев. Он встречался с украинскими чиновниками и президентом Владимиром Зеленским. Говорили о ситуации с безопасностью на временно оккупированной россиянами ЗАЭС, а также рисках, которые создают россияне на атомной электростанции, сообщили в Офисе президента Украины.