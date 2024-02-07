Тысячи единиц: итальянская компания Beretta поставляет в Россию оружие, — расследование

По данным российских журналистов, в общей сложности после начала вторжения в Россию попали более 835 тысяч патронов и 5,9 тысячи единиц стрелкового оружия, произведенных итальянским холдингом.

Итальянский оружейный производитель Beretta до сих пор импортирует в Россию стрелковое оружие через собственную "дочку" и компании российского оружейного барона Михаила Хубутии. Одной из крупнейших компаний в оружейном бизнесе Хубутии является ООО "Русский Орел". Это значимый импортер стрелкового оружия с выручкой 908 млн рублей по итогам 2022 года. У "Русского Орла" есть две лицензии на продажу патронов и на торговлю гражданским и служебным оружием и основными частями огнестрельного оружия. Об этом говорится в совместном расследовании российских изданий The Insider и IrpiMedia

Так, 19 мая 2010 года итальянская компания Beretta Industrie S.P.A. приобрела 51% акций "Русского Орла". Через несколько лет, уже после оккупации Крыма, в результате серии сделок Beretta Holding S.A. Inc. (герцогство Люксембург) стала владельцем 57,95% российской компании.

Спустя два года после начала войны в Украине главная страница сайта "Русского Орла" буквально гласит: "Официальный дистрибьютор Beretta Holding в России. Регулярные оптовые поставки оружия, оптики и снаряжения иностранного производства". Сайт предлагает охотникам зарегистрировать на нем свое ружье Beretta, чтобы бесплатно получить второй год гарантии.

Главная страница сайта "Русский орел" Фото: The Insider

Винтовки и пистолеты для спортсменов и фронта

Согласно данным Росаккредитации, все два военных года в Россию продолжали поступать товары других оружейных марок, которыми владеет холдинг Beretta: карабины Benelli, Beretta, Beretta Benelli Iberica, Sako, Stoeger и Tikka, патроны Norma, RWS и Sako. В подавляющем числе случаев импортерами этого оружия выступали либо напрямую принадлежащее Beretta ООО "Русский Орел", либо связанные с "Русским Орлом" компании Хубутии.

Кубок Beretta по компакт-спортингу в 2023 году Фото: The Insider

Оружие попадает и на фронт

Российские импортеры настолько не чувствуют недостатка в продукции холдинга, что в сентябре 2023 года оружейный дом "Орел" анонсировал акцию с 20-процентной скидкой на бинокли и прицелы Steiner. Информацию об этом можно найти в снайперском Telegram-канале "Миля", где, в частности, покупают амуницию участники боевых действий и наемники "частных" военных компаний.

Фото: The Insider

Из общего числа нарушающих санкции поставок европейского оружия в Россию почти половина приходится на продукцию компаний, которые принадлежат Beretta. Как выяснили журналисты, в общей сложности после начала вторжения в Россию попали более 835 тысяч патронов и 5,9 тысячи единиц стрелкового оружия, произведенных холдингом. В подавляющем числе случаев импортерами являлись ООО "Русский Орел" и связанные с ним и Хубутией фирмы.

Практически весь импорт компаний Михаила Хубутии можно разделить на четыре товарные группы: пистолеты, охотничьи ружья, снайперские винтовки и боеприпасы к этим видам оружия. Данные госзакупок показывают, что правоохранительные органы и спортивные учреждения, готовящие будущих стрелков, продолжают закупать продукцию производства холдинга Beretta. В ряде случаев их поставщиками являются компании Хубутии.

Скриншот видео Фото: The Insider

Карабины холдинга Beretta используют далеко не только охотники и спортсмены: в постах так называемых военкоров финские винтовки упоминаются десятки раз. Так, Big Battle Panda на днях описывал, как снайперская группа "Омут" выполняет боевые задачи с финскими Tikka Hunter калибра 300 Win Mag.

Производители оружия также продолжают поставки в Россию. Например, в конце 2023 года финская компания Sako начала реализацию гражданских контрактов в размере более 3,4 млн евро. Отмечается, что компания входит в состав Beretta Group. Таким образом, партнерство между российскими дистрибьюторами и Beretta остается крепким даже в условиях санкций.

Интересно, что дистрибьюторы бренда Benelli, также принадлежащего холдингу Beretta, находятся в России. Как показывает анализ данных о поставках, московское ООО "Италружье" и тульский ООО "Оружейная компания Беретта" активно торгуют итальянскими охотничьими ружьями и автоматическими винтовками. Последние модели, представленные на сайте "Русского Орла", имеют такие же характеристики, как аналоги из ассортимента Benelli.

Напомним, журналисты выяснили, что Национальные вооруженные силы Латвии получали продукты от России и Беларуси. В частности, им поставлялся российский чай и белорусская соль.

Ранее сообщалось, что молдавские компании, несмотря на санкции Запада поставляли авиазапчасти в РФ. Они сотрудничали с российскими авиакомпаниями, такими как "Победа", "Россия" и S7 Airlines.