Законопроект о мобилизации не примут с антиконституционными нормами, – Данилов (видео)

По словам секретаря СНБО, за законодателем остается окончательное право — в каком виде должен быть принять законопроект. Однако он должен быть справедливым и таким, чтобы его нельзя было двояко трактовать.

Алексей Данилов, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО), выразил мнение, что вероятность того, что нормы нового законопроекта о мобилизации нарушат Конституцию, практически исключена. Об этом он заявил в интервью "Украинской правде".

Он отметил, что как депутаты, так и президент Украины, которые несут ответственность за голосование, не допустят принятия антиконституционных положений в законе.

"Этот закон должен быть справедливым и понятным для всего общества. У него не должно быть трактовок, которые одни читают слева, другие читают справа. Он должен быть простым и понятным. Чтобы каждый человек понял, о чем идет речь. С учетом норм Конституции, которая действует в нашей стране", — заявил Данилов.

Также секретарь СНБО подчеркнул, что "никто не будет хватать людей и отправлять их сразу на линию фронта".

"Все эти нормы прописаны. За законодателем остается окончательное право — в каком виде должен быть принять законопроект. Он должен набрать 226 голосов и после это отправиться на подпись президенту. Но еще раз подчеркиваю, что он должен отвечать нормам нашей Конституции и он должен быть про справедливость", — резюмировал Данилов.

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Напомним, что законопроект о мобилизации, представленный на рассмотрение Верховной Раде раскритиковали в Главном научно-экспертном управлении ВР (ГНЭУ). Предложенные изменения, особенно в части "мер влияния" на лиц, уклоняющихся от мобилизации, рассматриваются как несоответствующие законодательству и угроза для гражданских прав и свобод.

Кроме того, уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец заявил, что правительственный законопроект о мобилизации №10449 имеет ряд противоречивых норм. Замечания к законопроекту о мобилизации заняли девять страниц.