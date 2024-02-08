"Репетиция вторжения": как хотели разделить Украину еще в 2004 году, — расследование (видео, фото)

Во время "Оранжевой революции" в Северодонецке и Донецке прошли два съезда, на которых сторонники Виктора Януковича призывали к сепаратизму. Мероприятия активно освещали российскими СМИ, на них присутствовали политики из РФ.

Еще в 2004-м году во время "Оранжевой революции", когда начались протесты в поддержку кандидата в президенты Виктора Ющенко, в Северодонецке сторонники его конкурента Виктора Януковича, которого в ЦИК признали победителем на выборах, призвали к созданию "Южно-восточной украинской автономной республики".Об этом рассказали в своем расследовании журналисты проекта "Схемы".

Сообщается, что Донецкий облсовет в том же 2004 году принял отдельное решение о проведении референдума о предоставлении Донецкой области "статуса республики в составе федерации". в те же дни депутаты областных советов в Харькове и Луганске голосуют на чрезвычайных сессиях за исполнительные комитеты, которые должны взять на местах власть от Киева.

Съезд в Северодонецке: кто принимал участие

Сторонники тогдашнего премьер-министра и кандидата в президенты Виктора Януковича 28 ноября 2004 года устроили съезд в Северодонецке Луганской области. Это мероприятие активно освещали российские СМИ.

Как рассказал историк и профессор Украинского католического университета Ярослав Грицак, это была попытка той элиты найти свое пространство и пригрозить Киеву отсоединением.

"Насколько это было их решение, а насколько это были манипуляции Москвы – это отдельный вопрос", — сказал историк.

По его словам, "Південно-східну українську автономну республіку" украинцы сразу начали называть сокращенно ПИСУАР, что показывает отношение к этому "проекту".

Как рассказали журналисты, на съезде в Северодонецке выступал Александр Попов, в то время мэр Комсомольска Полтавской области. Сейчас он является депутатом Киевского городского совета. Он от имени горожан поздравил Януковича с "победой" на выборах и пообещал ему поддержку.

Александр Попов Фото: Схемы

"Я точно могу сказать, что никакого антигосударственного подхода или какого-либо видения против Украины не было. Напротив. За развитие Украины", — сказал он журналистам, когда его спросили о его участии в этом мероприятии.

Также, как говорится в материале, на съезде выступил Виктор Тихонов, глава Луганского областного совета. Он рассказывал, что Россия помогает с трансляцией съезда и распространением его тезисов.

Виктор Тихонов Фото: Схемы

"В случае дальнейшего развития госпереворота и прихода к власти нелегитимного президента, мы, участники съезда, оставляем за собой право на адекватные действия по самозащите интересов граждан наших регионов и всей Украины", — говорил Тихонов в 2004 году.

Сообщается, что Тихонов после 2014 года уедет в Россию и будет находиться там до самой смерти.

Также журналисты отметили выступление Евгения Кушнарева, тогдашнего главы Харьковской облгосадминистрации.

Евгений Кушнарев Фото: Схемы

"Не нужно испытывать наше терпение. На любой выпад – у нас есть достойный ответ вплоть до самых крайних мер. И я хочу напомнить зажигательным головам под оранжевыми флагами: от Харькова до Киева – 480 км, а до границы с Россией – 40 км", — говорил он.

В материале говорится, что за два дня до съезда в Северодонецке Кушнарев возглавил так называемый "Исполнительный комитет Харьквской области". Депутаты этого "комитета" переподчинили себе милицию, железную дорогу, телевидение, а также остановили перечисление средств в госбюджет.

Отмечается, что в 2004 году на харьковской Южной железной дороге руководил Владислав Егупенко. Его фамилия также была в списке так называемого "комитета". Сейчас Егупенко является судьей окружного админсуда Харькова. На вопросы журналистов относительно своего участие в этой организции, он говорит, что ничего не помнит.

Владислав Егупенко Фото: Схемы

Также в расследовании сказано, что на съезде в Северодонецке присутствовала делегация из РФ. Среди делегатов были советник-посланник из посольства России Анатолий Корсун и тогдашний мэр Москвы Юрий Лужков. Кроме того, всплыло имя члена "Партии регионов" Александра Ефремова (слева на фото), который стал главой так называемого "Исполнительного комитета Луганской области". После начала полномашстабного вторжения он сбежал в Россию.

Юрий Лужков и Александр Ефремов Фото: Схемы

По словам журналистов, на следующий день после проведения этого съезда СБУ возбудила уголовное дело по фактам "посягательства на территориальную целостность и неприкосновенность Украины". Заявления политиков в архивных документах были подчеркнуты карандашом.

Съезд в Донецке: кто хотел отсоединения Донбасса от Украины

Журналисты сообщают, что в тот же день, 28 ноября 2004 года, еще один съезд прошел уже в Донецке. Так, собрались депутаты областного совета во главе с Борисом Колесниковым. Удалось найти список с фамилиями тех, кто инициировал рассмотрение вопроса о "референдуме": "Превращение Украины в федерацию с самостоятельным статусом Донецкой области".

Издание пишет, что среди подписантов Евгений Геллер. В будущем он стал народным депутатом Украины от "Партии Регионов" и председателем бюджетного парламентского комитета.

Евгений Геллер Фото: Схемы

Как сообщается, в состав комиссии по проведению "референдума" вошел преподаватель Донецкого технического университета Владимир Алтухов . Он до сих пор преподаватель этого вуза.

"Это я, пожалуй, буквально, попал так вот механически, потому что я об этом и не слышал и впоследствии, потому что, по-видимому, я был в списках наблюдателей от Януковича", — сказал он журналистам, когда его спросили об участии в этом мероприятии.

Владимир Алтухов Фото: Схемы

В расследовании говорится, что идею проведения "референдума" о создании "Донецкой республики" продвигал тогдашний депутат и глава комиссии по вопросам депутатской деятельности, этики, правовой политики, законности и правопорядка Донецкого облсовета Виктор Бесчастный. Сейчас он глава секритариата Конституционного суда Украины. Он отрицает свое участие в организации "референдума".

Виктор Бесчастный Фото: Схемы

По словам журналистов, вместе с Бесчастным проект решения о референдуме согласовал также Александр Зац, который на тот момент был заместителем председателя Донецкого областного совета. Сегодня Зац является членом Национального олимпийского комитета Украины. Однако в 2022 году NGL.media сообщило, что Зац уехал в качестве волонтера за границу и не вернулся.

Александр Зац Фото: Схемы

Журналисты сообщили, что к ним в руки попал список приглашенных на заседание облсовета в день голосования по референдуму. Среди них – Виктор Татьков, на тот момент глава Донецкого апелляционного хозсуда (Сейчас в розыске), а также глава Донбасской региональной таможни Руслан Черкаский.

Виктор Татьков Фото: Схемы

Руслан Черкасский Фото: Схемы

Расследовние и отсутстиве наказания

В материале говорится, что съезды вызвали неодобрение в обществе. Граждане, народные депутаты начали писать жалобы в прокуратуру и другие органы из-за сепаратистских призывов. Для расследования северодонецких событий тогдашний заместитель генпрокурора Виктор Шокин создал в Генпрокуратуре следственную группу. В рамках дела идентифицировали и допросили всех участников съезда, изъяли принятые документы на чрезвычайных сессиях облсоветов.

Виктор Шокин Фото: Схемы

Журналистам удалось отыскать информацию о том, что указания для отправки делегации в Северодонецк поступали, в частности, от тогдашней Администрации президента, возглавляемой Виктором Медведчуком.

Виктор Медведчук Фото: скриншот

Как рассказал бывший руководитель его Секретариата Олег Рыбачук, уголовные дела по сепаратизму, скорее всего, прекратились из-за подписания Универсала национального единства. Документ был подписан уже президентом Виктором Ющенко вместе с лидером "Партии регионов" Виктором Януковичем 3 августа 2006 года. Дела о сепаратизме закрыли через полтора месяца после этого – 21 сентября. Материалы не были переданы в суд, а с Кушнарева и Тихонова сняли статус обвиняемых.

"Тогда речь шла о том, что нужно найти понимание, объединиться и сшить страну вокруг единой Украины. И именно таким образом было достигнуто понимание закрытия этих дел", – сказал Рыбачук журналистам.

Доктор исторических наук Николай Хавронюк заявил, что прекращение следствия привело к тому, что позже президентом Украины стал Виктор Янукович.

"Это привело к тому, что, наконец, пришел к власти Янукович и вся его банда, и они построили на несколько лет ту мафиозную структуру, которая существовала в Украине с 2010-го по 2014 год", – сказал он.

Расследование о сепаратизме в Украине в 2004 году

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