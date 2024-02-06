Чего на самом деле хочет Путин: РФ усиливает риторику о разделе Украины, — ISW

По словам аналитиков, РФ изображает Украину как искусственно созданное государство. Москва хочет уменьшить военную поддержку со стороны Запада.

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В России усиливается риторика относительно якобы "раздела" Украины. Так, в Кремле хотят нормализовать это тему среди западных политиков. Об этом сообщили аналитики Института изучения войны (ISW).

В отчете от 5 февраля говорится, что бывший президент и теперешний зампред Совбеза России Дмитрий Медведев на своем англоязычном аккаунте в X (ранее Twitter) написал, что предполагаемые планы европейцев построить железнодорожную линию из Испании до Львова являются признаком того, что Европа якобы начала считать этого город "новой столицей" Украины. Однако озвученный партнерами Киева план не имеет ничего общего с границами Украины или текущем состоянием войны.

"Его заявление способствует российской информационной операции, которая ошибочно изображает Украину как искусственно созданное государство, вероятно, в попытке уменьшить военную поддержку со стороны Запада и нормализовать западные дискуссии, которые подталкивают Киев уступить большую часть своей территории и людей России в качестве законного способа положить конец войне", — отметили аналитики.

По словам аналитиков, не так давно президент РФ Владимир Путин и другие российские чиновники снова начали говорить о том, что полномасштабное вторжение в Украину якобы исторически оправданное завоевание. Более того, в Кремле предложили оставить "Украину" в границах Львовской области. Путин и дальше преследует свои максималистские цели.

Также в ISW сообщили, что российские ультранационалисты поддерживают цели главы Кремля. Например, замглавы главного управления так называемой росгвардии "ДНР" Александр Ходаковский заявил, что перемирие между Украиной и РФ не приведет к миру. Этого можно достигнуть через войну и победу одной из сторон. Также он призвал Москву выделить на войну больше ресурсов.

Ранее аналитики сообщали, что в Кремле скрывают правду от Путина, а неугодных генералов отправляют в Сирию. После недавних военных просчетов под Новомихайловкой некий российский "военкор" обвинил чиновников из Минобороны РФ в умышленном сокрытии информации от Путина. По его словам, если генералы часто общаются с Путиным, командование направляет их в Сирию.