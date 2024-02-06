Чого насправді хоче Путін: РФ посилює риторику про розподіл України, — ISW

За словами аналітиків, РФ зображує Україну як штучно створену державу. Москва хоче зменшити військову підтримку з боку Заходу.

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У Росії посилюється риторика щодо нібито "поділу" України. Так, у Кремлі хочуть нормалізувати цю тему серед західних політиків. Про це повідомили аналітики Інституту вивчення війни (ISW).

У звіті від 5 лютого йдеться про те, що колишній президент і теперішній заступник голови Радбезу Росії Дмитро Медведєв на своєму англомовному акаунті в X (раніше Twitter) написав, що передбачувані плани європейців побудувати залізничну лінію з Іспанії до Львова є ознакою того, що Європа нібито почала вважати це місто "новою столицею" України. Однак озвучений партнерами Києва план не має нічого спільного з кордонами України або поточним станом війни.

"Його заява сприяє російській інформаційній операції, яка помилково зображує Україну як штучно створену державу, імовірно, у спробі зменшити військову підтримку з боку Заходу та нормалізувати західні дискусії, що підштовхують Київ поступитися більшою частиною своєї території та людей Росії як законний спосіб покласти край війні", — зазначили аналітики.

За словами аналітиків, не так давно президент РФ Володимир Путін та інші російські чиновники знову почали говорити про те, що повномасштабне вторгнення в Україну нібито історично виправдане завоювання. Ба більше, у Кремлі запропонували залишити "Україну" в межах Львівської області. Путін і далі переслідує свої максималістські цілі.

Також в ISW повідомили, що російські ультранаціоналісти підтримують цілі глави Кремля. Наприклад, заступник голови головного управління так званої росгвардії "ДНР" Олександр Ходаковський заявив, що перемир'я між Україною і РФ не приведе до миру. Цього можна досягти через війну і перемогу однієї зі сторін. Також він закликав Москву виділити на війну більше ресурсів.

Раніше аналітики повідомляли, що в Кремлі приховують правду від Путіна, а неугодних генералів відправляють до Сирії. Після нещодавніх військових прорахунків під Новомихайлівкою якийсь російський "воєнкор" звинуватив чиновників з Міноборони РФ в умисному приховуванні інформації від Путіна. За його словами, якщо генерали часто спілкуються з Путіним, командування направляє їх до Сирії.