Вдвое больше чем возле Авдеевки: Россия сосредоточила 70 тысяч солдат на левом берегу Днепра

Сейчас нет никакого смысла говорить о наступлении на этом направлении, но в будущем с левобережья Днепра можно будет проводить рейды для разрушения коммуникации в тылу врага, говорит эксперт Сергей Грабский.

Россия сосредоточила на левом берегу Днепра 70 тысяч солдат. Это вдвое больше, чем на Авдеевском направлении. Об этом 24 каналу рассказал военный эксперт Сергей Грабский.

По его мнению, российские оккупанты не считают, что им что-то угрожает на левом берегу Днепра в Херсонской области и сосредоточили там немалые силы, но ВСУ важно удерживать там позиции — они оттягивают на себя 70 тысяч россиян.

"Это очень много. Под Авдеевкой воюет 40 тысяч. Представьте себе, если бы в дополнение к тем 40 еще как минимум половина этого контингента была переброшена, насколько бы усложнилась ситуация на Востоке Украины", — отметил эксперт.

При этом он указал, что защитники Украины не дают врагу интенсивнее обстреливать правобережье Днепра.

"Удерживая эту полосу, мы не даем противнику возможность использовать крупнокалиберные минометы. Мы в определенной степени ограничиваем использование артиллерийских систем против мирного населения правого берега. Эта борьба для нас имеет смысл", — подчеркнул Грабский.

Он добавил, что о наступлении на левом берегу сейчас речь не идет, но в будущем оттуда можно будет проводить рейды, чтобы разрушать коммуникации оккупантов в тылу.

Напомним, что эксперт Александр Коваленко рассказал, что несмотря на расширение плацдарма ВСУ в Крынках на левобережье Херсонщины нельзя говорить, что это какой-то "хук" врагу в ответ на попытки продвигаться по Авдеевке.

18 января сообщалось, что ВСУ расширяют плацдарм на левом берегу Херсонщины, о чем заявила начальница пресс-центра ОК "Юг" Наталья Гуменюк.