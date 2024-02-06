"Радует глаз": морпехи установили украинский флаг в Крынках (видео)

На левом берегу Херсонской области продолжаются тяжелые бои. Противник подтягивает резервы и пытается вытеснить ВСУ, рассказали аналитики DeepState.

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Бойцы 36-й отдельной бригады морской пехоты установили украинский флаг в Крынках Херсонской области. Об этом сообщили аналитики DeepState в своем Telegram.

"Украинский флаг в Крынках. Моск**иты в своей пропаганде утверждают постоянно, что Крынки находятся под их контролем и они всех отбросили за Днепр. Но бойцы 36-й ОБрМП так не считают", — говорится в сообщении.

Аналитики отметили, что украинский флаг "радует глаз" украинским военным и на перекор вражеской пропаганде будет мулять россиянам. Кроме этого, в DeepState отметили, что генерал Теплинский так и остался "нереализованным неудачником".

Несмотря на это на левом берегу Херсонской области продолжаются тяжелые бои. Вооруженные силы Российской Федерации постоянно подтягивают резервы, пытаются вытеснить украинских военных. Также противник большое внимание сосредоточивает на переправе и правом берегу.

В DeepState опубликовали видео, в котором показали, как развевается флаг Украины в поселке на левобережье.

Напомним, 1 февраля военный аналитик и координатор группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко рассказал, что российские военные не могли выбить украинских бойцов с плацдарма на левом берегу Днепра возле Крынок. По его словам, ВСУ отбивали атаки оккупантов, используя особенности местности и различные виды вооружения.

В тот же день депутат Херсонского областного совета Сергей Хлань сообщил, что ВСУ удерживали плацдарм на левом берегу. Кроме этого, украинцам удалось его расширить. Зато в России замалчивали успехи Сил обороны.