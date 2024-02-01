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Военный Фокус Российско-украинская война Контрнаступление ВСУ в Херсонской области

Почему 77 тысяч солдат РФ не могут отбить Крынки на Херсонщине: обозреватель назвал причины

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Фото: Оперативне командування "Південь" | Эксперт объяснил уникальность географии Крынок, достижимой для артиллерии ВСУ

Украинские военные создают новые мини-плацдармы на левобережье, пояснил эксперт. Россияне не успевают реагировать каждый раз на новые прорывы.

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Российское командование не способно выбить подразделения ВСУ с плацдарма на левобережье Днепра под Крынками Херсонской области. Украинские военные удачно отражают атаки врага, используя особую географию местности, а также различные виды вооружения. О том, почему 77-тысячное войско РФ шесть месяцев не может отодвинуть Силы обороны, рассказал военный аналитик и координатор группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко в заметке на странице Facebook.

Коваленко сначала перечислил российские силы под Крынками, сосредоточенные для обезвреживания левобережного плацдарма ВСУ. По его словам, речь идет о 77 тысячах человек живой силы, 400 танков, 1 100 бронемашин пехоты, 500 орудий, 100 РСЗО.

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После этого предложил обратить внимание на то, что снабжение подразделений, которые противодействуют украинцам, происходит исключительно по автотрассе 2206. Примечательно расположение этой трассы — она расположена в 6-8 км от противоположного берега Днепра. Именно подобная "география" помогает ВСУ удерживать населенный пункт протяженностью 12 км, не имея никакой бронетехники, пояснил Коваленко.

Крынки, ВСУ, Херсонская область, карта Fullscreen
Чем особенна география Крынок
Фото: Google Maps

По словам военного обозревателя, близость логистического пути оккупантов к Днепру дает следующие преимущества Силам обороны:

  • артиллерия с правого берега свободно достает до войск противника, как только они бросаются на штурм — не зависимо, то ли это пехота, то ли бронемашины;
  • украинские БПЛА могут беспрепятственно бить по врагу, поскольку россияне не могут подтянуть РЭБ — чтобы РЭБ могли эффективно ставить помехи, их нужно поставить ближе к линии фронта и тогда они сразу попадают в "поле зрения" артиллеристов.

ВСУ начинают проникать на все новые плацдармы — о каких именно участках идет речь обозреватель не сказал. Когда украинцы появляются в новых точках, то это также требует "внимания" противника. Таким образом появляется еще одно преимущество географии: "снижает оперативность тактических групп ВС РФ, действующих возле Крынок".

"Крынки не просто так были выбраны как основа для расширения влияния ВСУ по левому берегу. Когда речь идет о расширении плацдарма на левом берегу, разве только Крынки имеются в виду?", — резюмировал эксперт.

Коваленко не объяснил, в каком направлении мог бы разрастаться левобережный плацдарм. Отметил, что Крынки входят в агломерацию Казачьи Лагери-Корсунка "со всеми вытекающими перспективами".

Бои под Крынками — детали

Отметим, в отчете Генштаба ВСУ по состоянию на утро 1 февраля 2024 года указывается, что на Херсонском направлении украинские войска продолжают наносить артудары по врагу. Враг несет потери, но продолжает пытаться выбить Силы обороны с занятых позиций. На онлайн-карте боевых действий DeepState местность на левом берегу Днепра обозначена как "серая зона" — то есть здесь продолжаются боевые действия. Площадь "серой зоны" — 185 кв. км, длина — 56 км (по прямой): тянется от Голой Пристани до Днепрян.

Левобережный плацдарм, ВСУ, Крынки Fullscreen
Плацдарм ВСУ на левом берегу Днепра
Фото: DeepState

Левобережный плацдарм под Крынками появился осенью 2023 года. В СМИ рассказывали, что на левый берег Днепра высадились украинские морпехи, которые смогли продвинуться к населенному пункту на полпути между Алешками и Новой Каховкой.

Бойцы ВСУ публикуют видео, на которых показывают бои в данной местности. Значительная часть кадров — примеры ударов FPV-дронов по позициям противника. На одной из записей показали обезвреживание колонны бронемашин: пресекли попытку атак ВС РФ по новой тактике. На других видео — подрывы российских пушек и РСЗО.

Напоминаем, OSINT-расследователи подсчитали, сколько FPV-дронов используют ВС РФ и ВСУ: преимущество пока на стороне украинцев. Между тем в СМИ установили, из каких стран Украина могла бы получить дополнительные танки советского производства.