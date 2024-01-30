Дефицит танков и поломки Leopard: где ВСУ смогут достать советскую бронетехнику, — Defense Express

В мире можно отыскать почти 7 тыс. танков советского производства, рассказали эксперты. Лишь часть из них имеют шанс получить ВСУ, поскольку правительства некоторых стран до сих пор сотрудничают с Россией.

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Украина и ее западные партнеры могут решить проблему с нехваткой танков благодаря запасам советской бронетехники, которые есть в ряде стран Азии, Африки и даже в Европе. Благодаря этому есть шанс преодолеть танковый дефицит, несмотря на потерю западных танков Leopard 2, которые ремонтируются девять месяцев и для которых нет ни инфраструктуры, ни запчастей. О возможных путях преодоления дефицита военной техники рассказали эксперты портала Defense Express.

Эксперты объяснили, что на сегодня с поставками танков есть три проблемы. Во-первых, их просто мало. Во-вторых, их слишком долго ремонтируют. В-третьих, производители из стран Запада не в состоянии выпускать столько бронетехники, чтобы хватало на российско-украинскую войну. В таком случае Украина может обратить внимание на советские танки — выкупить у стран, которые их приобрели во времена СССР и оставили в первоначальном состоянии или модернизировали.

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В статье на портале перечислили восемь стран, где можно купить советские танки (или запчасти), и написали, какие дополнительные проблемы могут возникнуть в момент закупки.

Марокко — запасные части для танков Т-72Б выкупало правительство США еще в 2022 году. Кроме того, в январе 2023 года стало известно о 20 машинах, которые восстановили на заводе Excalibur Army в Чехии и уже отправили в Украину. Отметим, в Марокко, согласно данным справочника The Military Balance 2023, было 40 рабочих танков Т-72Б и еще 60 — на хранении. То есть осталось еще 20 рабочих.

Алжир - имеет 325 Т-72Б и более 600 Т-90СА. Эксперты отмечают, что вряд ли Украина сможет купить часть этого танкового парка в 925 машин, поскольку эта африканская страна до сих пор тесно сотрудничает с РФ, в частности — покупает оружие и военную технику.

Конго и другие неназванные страны Африки — здесь либо слишком мало танков (по 10 на страну), либо известно о якобы 100 машинах (Конго), но они могут быть "только на бумаге".

Кувейт имеет 75 танков Т-72 (югославская модификация под названием М-84), и еще 75 — на хранении. Хорошие отношения с США дают надежду, что часть этих машин могут получить ВСУ. Например, на портале приводят информацию из сербских СМИ, где пишут о ремонте 100 кувейтских танков в Хорватии, чтобы их потом предоставить Украине.

Хорватия также имеет танки М-84 (переработанные Т-72). Ориентировочное количество — 74 рабочих единиц. Украина их получит в том случае, если США предоставят этой стране соответствующее количество Leopard 2.

Кипр имел 82 танка Т-80У и планировал их обменять на израильские машины Merkava (Mark II и Mark III). Однако, после нападения террористов ХАМАС на Израиль обмен не состоялся, поэтому Т-80У пока будут стоять на Кипре.

Пакистан владеет танковым парком в 2 500 машин, сообщили эксперты. Из этого количества 315 — украинские Т-80УД (остальные — преимущественно, китайские). Еще в марте 2023 года шли переговоры о "возвращении домой" 40 Т-80УД, но ситуация так и не решена.

Индия — владелица более 3 700 танков, из них 2 500 — танки Т-72, 1 200 — Т-90S. Кроме того, на хранении — еще 1 300 Т-90. Эти танки для Украины также недосягаемы, пока Индия тесно сотрудничает с Россией, подчеркнули эксперты.

На Defense Express подытожили, что по миру действительно разбросано около 6 700 советских танков различных модификаций: Т-72, М-84, Т-82У, Т-80УД, Т-90. Но добраться до них всех Украина не сможет: возможности зависят от сотрудничества стран-владелиц с США или "дружбы" с Россией.

Оружие для Украины — детали

Отметим, по итогам совещания Контактной группы "Рамштайн-18", Украина вскоре получит дальнобойные ракеты, снаряды различных калибров, вертолеты и бронетехнику, а также установки и ракеты ПВО. При этом Пентагон подчеркнул, что из-за отсутствия финансирования все, что могут сделать США — это обучать украинских военных.

Тем временем эксперты проанализировали дальнобойные ракеты, которые ВСУ могут получить от партнеров. Выяснили, что они могут достать до Крымского моста, но не смогут долететь, например, до нефтеперерабатывающего завода под Санкт-Петербургом.

Напоминаем, 30 января министр обороны РФ Сергей Шойгу посетил цеха концерна "Алмаз-Антей". Предприятие выполнило план по выпуску ракет "Искандер", "Калибр", С-300 и готовится производить пусковые установки для систем и комплексов ПВО.