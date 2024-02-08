В ВСУ назвали две причины, по которым Россия сейчас экономит "Калибры" (видео)

Одной из причин, по словам пресс-секретаря ОК "Юг" Натальи Гуменюк, является то, что российские оккупанты чувствуют беспокойство в Крыму. Враг не настроен лишний раз рисковать своим флотом.

Россия экономит крылатые ракеты типа "Калибр" по нескольким причинам. Об этом в эфире телемарафона 8 февраля рассказала руководительница Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк.

Первая причина заключается в том, что ВС РФ могут загружать "Калибры" на свои корабли только во временно оккупированном Севастополе в Крыму. Это место они уже не считают таким безопасным для бортов.

"Пока они не наладили в Новороссийске, там где базируется преимущественно весь флот, такой логистики. И означает это, что они должны рисковать, заводя корабли-ракетоносители, в частности, в пункты базирования, где уже не чувствуют себя так спокойно", — рассказала Гуменюк.

В захваченном Севастополе остается вся инфраструктура, связанная с обслуживанием ракетоносителей "Калибров". В то же время оккупанты, по словам пресс-секретаря, "предпочитают не рисковать лишний раз".

Второй причиной, с которой может быть связана экономия этих ракет, является переориентация действий ВС РФ в будущем. То есть Россия может готовиться к удару "Калибрами" по Украине.

"Если сейчас происходит достаточно системный террор с использованием ракет воздушного базирования, то не исключено, что в какой-то из атак будет отдано предпочтение именно морским ракетам", — отметила Гуменюк.

Комментарий Натальи Гуменюк (о "Калибрах" — с 0:57)

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