"Вопрос открыт": грозит ли Харькову наступление ВС РФ на Купянск (карта, видео)

Военный эксперт Александр Мусиенко предупредил, что ближайшие 1-2 месяца будут самые тяжелые. Российские оккупанты возобновили штурмы под Купянском и применяют там все, что имеют.

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ВС РФ накапливают ресурсы в районе Купянска и возобновляют там активные штурмы. Такое "оживление" врага на фронте связано с президентскими выборами, которые должны пройти уже в марте. Об этом в комментарии "24 каналу" рассказал руководитель Центра военно-правовых исследований, военный эксперт Александр Мусиенко.

По его словам, в целом РФ имеет примерно 2,4 тысячи танков, которые может использовать против Украины. Часть этой техники находится на территории страны-агрессора, а кое-что — на захваченных украинских землях.

Самые тяжелые месяцы

Эксперт отметил, что сейчас на фронте самые тяжелые 1-2 месяца. ВС РФ наступают одновременно на Авдеевском и Купянском направлениях, используя технику и огневые средства.

"Наши Силы обороны уничтожают все это в большом количестве. Бронетехника, с которой сунет враг, уничтожается", — отметил Мусиенко.

Россия концентрировала определенные силы под Купянском еще с июля. Тогда вражеской целью было оттянуть ВСУ с юга, но план не удался. Следующее обострение произошло уже осенью, чтобы отвлечь внимание украинских войск от Авдеевки.

Теперь штурмы на Купянском направлении снова возобновляются. Оккупанты применяют в большом количестве все имеющееся у них вооружение, в том числе и тяжелую технику. Однако, как заверил эксперт, защитники успешно отражают атаки.

Россия собирается захватить Харьков?

Мусиенко объяснил, что движение врага на Купянском направлении понятно: с одной стороны — это Синьковка, с другой — Табаевка. ВС РФ стремятся выйти на Песчаное, чтобы окружить украинские войска и захватить Купянск.

Синьковка, Табаевка, Песчаное и Купянск на карте боевых действий Фото: Deep State

"Угрозы Харькову как областному центру нет. Об этом говорить вообще преждевременно, потому что перед россиянами еще большая полоса в районе Купянска. Смогут ли они ее пройти, вопрос открытый. На определенные тактические успехи могут рассчитывать, но вряд ли удастся захватить Купянск и продвинуться дальше", — заверил эксперт.

С северного фланга захватчики движутся по Купянско-Лиманскому направлению, с юга — к Авдеевке и Марьинке, посередине их целями являются Бахмут и Часов Яр.

"Россияне поняли, что их потенциал не позволяет распылять силы, поэтому сконцентрировались на определенных местах. Уже нет никаких загадок, все карты открыты. Мы знаем, что это будет направление Купянска, Авдеевки и Часового Яра", — сказал Мусиенко.

Он добавил, что стремление ВС РФ к прорывам на фронте связано с выборами президента в России. Их "задача максимум" — захват Донецкой области, в худшем случае от оккупантов требуют хотя бы взять Авдеевку.

На видео — с 17:37

Напомним, украинский командир Станислав Краснов рассказал, что бои под Купянском идут без пауз и выходных. Враг непрерывно давит, пытаясь захватить господствующую высоту.

Представитель Восточной группировки войск Илья Евлаш отмечал, что ВС РФ сконцентрировали в районе Купянска 42 тысячи военных. Однако не все эти оккупанты находятся на линии соприкосновения.