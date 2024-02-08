"Питання відкрите": чи загрожує Харкову наступ ЗС РФ на Куп'янськ (карта, відео)

Військовий експерт Олександр Мусієнко попередив, що найближчі 1-2 місяці будуть найважчі. Російські окупанти поновили штурми під Куп’янськом і застосовують там усе, що мають.

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ЗС РФ накопичують ресурси в районі Куп’янська та поновлюють там активні штурми. Таке "оживлення" ворога на фронті пов’язане з президентськими виборами, що мають пройти вже у березні. Про це у коментарі "24 каналу" розповів керівник Центру військово-правових досліджень, військовий експерт Олександр Мусієнко.

З його слів, загалом РФ має приблизно 2,4 тисячі танків, які може використати проти України. Частина цієї техніки перебуває на території країни-агресорки, а дещо — на захоплених українських землях.

Найважчі місяці

Експерт наголосив, що нині на фронті найважчі 1-2 місяці. ЗС РФ наступають одночасно на Авдіївському та Куп’янському напрямах, використовуючи техніку та вогневі засоби.

"Наші Сили оборони знищують все це у великій кількості. Бронетехніка, з якою суне ворог, знищується", — зазначив Мусієнко.

Росія концентрувала певні сили під Куп’янськом ще з липня. Тоді ворожою метою було відтягнути ЗСУ з півдня, але план не вдався. Наступне загострення відбулося вже восени, щоб відвернути увагу українських військ від Авдіївки.

Тепер штурми на Куп’янському напрямі знову поновлюються. Окупанти застосовують у великій кількості усе наявне в них озброєння, в тому числі й важку техніку. Однак, як запевнив експерт, захисники успішно відбивають атаки.

Росія збирається захопити Харків?

Мусієнко пояснив, що рух ворога на Куп’янському напрямі зрозумілий: з одного боку — це Синьківка, з іншого — Табаївка. ЗС РФ прагнуть вийти на Піщане, щоб оточити українські війська та захопити Куп’янськ.

Синьківка, Табаївка, Піщане та Куп'янськ на карті бойових дій Фото: Deep State

"Загрози Харкову як обласному центру немає. Про це говорити взагалі передчасно, бо перед росіянами ще велика смуга в районі Куп'янська. Чи зможуть вони її пройти, питання відкрите. На певні тактичні успіхи можуть розраховувати, але навряд чи вдасться захопити Куп'янськ і просунутись далі", — запевнив експерт.

З північного флангу загарбники рухаються по Куп’янсько-Лиманському напрямі, з півдня — до Авдіївки та Мар’їнки, посередині їхніми цілями є Бахмут та Часів Яр.

"Росіяни зрозуміли, що їхній потенціал не дозволяє розпорошувати сили, тому сконцентрувалися на визначених місцях. Уже немає ніяких загадок, всі карти відкриті. Ми знаємо, що це буде напрямок Куп'янська, Авдіївки та Часового Яру", — сказав Мусієнко.

Він додав, що прагнення ЗС РФ до проривів на фронті пов’язане з виборами президента у Росії. Їхнє "завдання максимум" — захоплення Донецької області, в найгіршому випадку від окупантів вимагають хоча б взяти Авдіївку.

На відео - з 17:37

Нагадаємо, український командир Станіслав Краснов розповів, що бої під Куп’янськом йдуть без пауз та вихідних. Ворог безперервно тисне, намагаючись захопити панівну висоту.

Речник Східного угруповання військ Ілля Євлаш зазначав, що ЗС РФ сконцентрували в районі Куп’янська 42 тисячі військових. Однак не всі ці окупанти перебувають на лінії зіткнення.