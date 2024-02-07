"У россиян есть большие потери": Синегубов рассказал о штурмах россиян на Купянском направлении

По словам главы Харьковской ОВА, враг регулярно производит пополнение на данном участке фронта, чтобы доукомплектовать свои подразделения.

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Глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов отметил, что Вооруженные силы Российской Федерации находятся в численности около 40 тысяч военнослужащих на Купянском направлении. Однако он отметил, что из-за потерь армия вынуждена пополнять свои ряды. Об этом он сообщил в комментарии изданию "Суспільне".

Синегубов сообщил, что оккупанты осуществляют наступательные операции на данном направлении уже полгода.

"Поэтому для нас эта ситуация полностью прогнозируемая. Цифра россиян постоянно меняется. Относительно личного состава фиксируем около 40 тысяч военных. Это купянское направление, это Синьковка, Табаевка. Относительно техники и техника, которая была, та и есть. Враг производит пополнение, чтобы доукомплектовать свои подразделения. Ситуация прогнозируемая", — подчеркнул он.

Согласно его заявлению, временные перерывы на Купянском направлении объясняются трудными погодными условиями.

"Враг небольшую паузу использует для своих подразделений. Эта замена проходит постоянно: у россиян есть большие потери среди живой силы, бронированной техники", — добавил Синегубов.

Напомним, 6 февраля пресс-секретарь 14-й ОМБр Надежда Замрига рассказала, что оккупанты активизировали наступательные действия на Купянском направлении. Противник увеличил количество штурмов, однако использует меньше боевой техники.

Аналитики Института изучения войны в отчете за 5 февраля рассказали, что оккупанты продвинулись на северо-восток от Купянска и на запад от Кременной. Враг усиливает свои подразделения для очередной попытки прорыва украинских рубежей.