Сбежал от талибов и работал с ГРУ России: СМИ сообщили о шпионском скандале в Британии

Подозреваемый работал на высоких должностях в MI-6, Министерстве иностранных дел Великобритании, Центре правительственной связи и Министерстве обороны. Более того, как утверждают журналисты, шпион даже встречался с членами королевской семьи.

В Великобритании подозреваемый в шпионаже признался во взятках и обмене несекретными документами с военными чиновникам России. Об этом сообщает Times.

В сообщении говорится о том, что человек под псевдонимом С2, сбежал из Афганистана от правления талибов и попросил убежища. Впоследствии лицо оказалось причастным к шпионажу и оказалось в эпицентре судебных процессов.

Газета утверждает, что в 2019 году этот человек был лишен британского гражданства и по меньшей мере 6 лет прожил на территории России. Подозреваемый работал на высоких должностях в MI-6, Министерстве иностранных дел Великобритании, Центре правительственной связи и Министерстве обороны.

Он имел доступ к "совершенно секретным" документам во время пребывания в этих государственных учреждениях. Как сообщается, даже встречался с принцем Уильямом и принцем Чарльзом и принцем Уильямом во время работы в Министерстве иностранных дел в конце 2000-х годов.

Подозреваемый в шпионаже признался во взятках и обмене несекретными документами с российскими военными чиновникам. Британская разведка позже идентифицировала этих чиновников как оперативников Главного разведывательного управления РФ (ГРУ). Независимо от этих обменов, адвокат C2 доказывал его лояльность Великобритании, ссылаясь на свою историю работы в британских учреждениях.

Напомним, 23 января британские шпионы показали секретный компьютер Colossus, который обманул лидера Третьего Рейха Адольфа Гитлера. С помощью этого суперкомпьютера взламывали коды, которые использовали немцы. Машина давала возможность передавать союзникам важную информацию о переговорах немецких генералов почти в реальном времени — с незначительной задержкой.