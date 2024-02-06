"Куда податься бедному шпиону": Арестовича заочно арестовали в РФ, он отреагировал

Басманный суд Москвы заочно арестовал Алексея Арестовича за "фейки" о ВС РФ и призывы к терроризму.

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В РФ суд заочно арестовал экс-советника Офиса президента Украины Алексея Арестовича. Его внесли в список экстремистов и террористов. Об этом сообщает российское издание ТАСС 6 февраля.

"Суд в Москве заочно арестовал экс-советника офиса президента Украины Алексея Арестовича (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов)", — говорится в сообщении.

Отмечается, что Басманный суд Москвы заочно арестовал Алексея Арестовича за "фейки" о ВС РФ и призывы к терроризму. В октябре МВД России объявило Арестовича в розыск, а в мае 2023 года Росфинмониторинг внес его в список "террористов и экстремистов". В самопровозглашенной так называемой "ДНР" в сентябре 2022 года против политика возбудили уголовное дело о призывах к экстремистской деятельности.

Телеграм-канал Shot писал, что дело о "фейках" против Арестовича возбудили в связи с его заявлением об ударе по вокзалу Краматорска 8 апреля 2022 года. Тогда он сказал, что удар был нанесен российскими ракетами "Искандер".

Сам Арестович уже отреагировал на сообщение о своем аресте.

"Сплотилась навеки великая Русь": Беларусь — уголовное дело за терроризм. РФ — за экстремизм. Украина — два за сексизм. Куда податься бедному шпиону? Попробую в Афганистан. Там за это все ордена могут дать", — написал Арестович.

Напомним, что СМИ заявили, что Арестович выехал из Украины по письму разведки. В военной разведке отметили, что не предоставляли бывшему советнику ОП ни писем, ни каких-либо других документов для выезда за границу.

В октябре 2023 года Алексей Арестович заявил, что Украина находится в "стратегическом тупике", а руководство государства настаивает ведет народ "к катастрофе".