"Куди податися бідному шпигуну": Арестовича заочно заарештували в РФ, він відреагував

Басманний суд Москви заочно заарештував Олексія Арестовича за "фейки" про ЗС РФ та заклики до тероризму.

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В РФ суд заочно заарештував ексрадника Офісу президента України Олексія Арестовича. Його внесли до списку екстремістів і терористів. Про це повідомляє російське видання ТАСС 6 лютого.

"Суд у Москві заочно заарештував ексрадника офісу президента України Олексія Арестовича (внесений до РФ до переліку терористів та екстремістів)", — йдеться в повідомленні.

Зазначається, що Басманний суд Москви заочно заарештував Олексія Арестовича за "фейки" про ЗС РФ та заклики до тероризму. У жовтні МВС Росії оголосило Арестовича у розшук, а у травні 2023 року Росфінмоніторинг вніс його до списку "терористів та екстремістів". У самопроголошеній так званій "ДНР" у вересні 2022 року проти політика порушили кримінальну справу щодо закликів до екстремістської діяльності.

Телеграм-канал Shot писав, що справу про "фейки" проти Арестовича порушили у зв'язку з його заявою про удар по вокзалу Краматорська 8 квітня 2022 року. Тоді він сказав, що удар було завдано російськими ракетами "Іскандер".

Сам Арестович вже відреагував на повідомлення про свій арешт.

"Сплотилась навеки великая Русь": Білорусь – кримінальна справа за тероризм. РФ – за екстремізм. Україна – дві за сексизм. Куди податися бідолашному шпигуну? Спробую до Афганістану. Там за це все ордени можуть дати", — написав Арестович.

Нагадаємо, що ЗМІ заявили, що Арестович виїхав з України за листом розвідки. У воєнній розвідці наголосили, що не надавали колишньому раднику ОП ні листів, ні будь-яких інших документів для виїзду за кордон.

У жовтні 2023 року Олексій Арестович заявив, що Україна перебуває у "стратегічному глухому куті", а керівництво держави наполягливо веде народ "до катастрофи".