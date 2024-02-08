В Киеве установили мобильные блокпосты: со временем их станет больше, — КГВА

Руководитель администрации Сергей Попко заявил, что у военных была тренировка. Теперь подобные мероприятия будут проводить системно.

В Оболонском районе Киева появились новые блокпосты. Руководитель Киевской городской военной администрации (КГВА) Сергей Попко в комментарии "24 Каналу" ответил, для чего они были установлены.

Чиновник объяснил, что военные проводили тренировки. Он подчеркнул, что защита столицы и ее жителей требует постоянного совершенствования навыков, взаимодействия и боеспособности всех структур.

"Эти тренировки предусматривают развертывание временных блокпостов, установление ограничительных знаков, элементов инженерных заграждений. По условиям учений происходит отработка проверки транспорта, документов, определенные демонстрационные, поисковые и контрдиверсионные мероприятия", — рассказал Попко.

Он добавил, что главной задачей учений было совершенствование системы управления, организации, эффективного взаимодействия для обеспечения общественной безопасности. Начальник КГВА отметил, что подобные тренировки в Киеве будут проводить и в дальнейшем — системно.

Напомним, сначала Оболонский районный ТЦК опубликовал информацию, что в Киеве ищут вражескую ДРГ. Однако впоследствии сообщение удалили.

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