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Оболонский РТЦК удалил сообщение о поиске ДРГ в Киеве: в ВСУ отреагировали (фото)

РТЦК, ТЦК, ДРГ, блокпост, Оболонь, Киев
Фото: Оболонский районный РТЦК и СП в г. Киеве | Оболонский центр комплектования удалил сообщение на Facebook, где объяснил блокпосты поиском диверсантов

Пресс-офицер 129-го батальона ТрО Андрей Малик отметил, что не имеет данных о том, "поймали" ли диверсантов, однако он рассказал о задержании граждан, которые вели съемку представителей территориальных центров комплектования из собственных автомобилей.

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Оболонский районный ТЦК удалил сообщение на странице в Facebook о поисковых мероприятиях по выявлению диверсионно-разведывательных групп врага. В этой же заметке 5 февраля сообщили об установлении на дорогах мобильных блокпостов. Однако в 129-м батальоне ТрО Киева все же подтвердили, что в столице проводились "поисковые блокировочные мероприятия". Об этом рассказал пресс-офицер Андрей Малик в комментарии "Вечернему Киеву".

"В Оболонском районе Киева проводились поисковые блокировочные мероприятия с участием представителей сектора обороны №1 города Киева. Там отрабатывался ряд вопросов, в частности, выявление диверсионно-разведывательных групп врага, также поиск незарегистрированного оружия, боеприпасов и т.д. Но военнослужащие 129-го батальона, нашего, находятся в подчинении Первой президентской бригады имени Богдана Хмельницкого и соответственно они, как участники мероприятия, привлекали батальон. Поэтому только они могут дать официальный комментарий по этому поводу", — уверяет Малик.

Оболонский центр комплектования удалил сообщение на Facebook, где объяснил блокпосты поиском диверсантов Fullscreen
Оболонский центр комплектования удалил сообщение на Facebook, где объяснил блокпосты поиском диверсантов

Пресофицер отметил, что не имеет данных о задержании диверсантов, однако, по его словам, единственными задержанными, о ком ему было известно — граждане, которые вели съемку представителей ТЦК из собственных автомобилей.

"Информации о задержании (диверсантов — ред.) у меня нет. Есть только информация о нарушениях — задержали лиц, которые вели съемку с автомобиля. Я понимаю, что там скорее вели съемку, потому что увидели представителя ТЦК. Особых нарушений выявлено не было", — отметил он.

ДРГ и блокпосты в Киеве: что известно

Напомним, в понедельник, 5 февраля, в соцсетях вышеупомянутого ТЦК и СП сообщили, что для выявления российских диверсионно-разведывательных групп в Оболонском районе Киева сотрудники территориального центра комплектования и соцподдержки совместно с полицией установили мобильные блокпосты.

Как отметили в заметке, поисковые мероприятия проводили с участием представителей Сектора обороны №1 города Киева, Оболонского ТЦК и СП, 129 батальона территориальной обороны и представителей Оболонского управления полиции.

Кроме того, сообщение Оболонского РТЦК дополняли фотографии, на которых центральные улицы района перекрыты полностью или частично военными, представителями ТрО, а также сотрудниками полиции.

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Фото: Оболонский районный РТЦК и СП в г. Киеве
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Фото: Оболонский районный РТЦК и СП в г. Киеве

Напомним, 26 декабря в Киевской городской военной администрации сообщили, что на территории столицы проводят учения по безопасности, которые предусматривают развертывание временных блокпостов в разных районах города.

Позже в сети начала распространяться информация о том, что на временных блокпостах гражданам якобы раздают повестки.

В пресс-службе полиции Киевской области заявили, что правоохранители на блокпостах целенаправленно не будут проверять граждан для дальнейшей мобилизации.