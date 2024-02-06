Оболонский РТЦК удалил сообщение о поиске ДРГ в Киеве: в ВСУ отреагировали (фото)

Пресс-офицер 129-го батальона ТрО Андрей Малик отметил, что не имеет данных о том, "поймали" ли диверсантов, однако он рассказал о задержании граждан, которые вели съемку представителей территориальных центров комплектования из собственных автомобилей.

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Оболонский районный ТЦК удалил сообщение на странице в Facebook о поисковых мероприятиях по выявлению диверсионно-разведывательных групп врага. В этой же заметке 5 февраля сообщили об установлении на дорогах мобильных блокпостов. Однако в 129-м батальоне ТрО Киева все же подтвердили, что в столице проводились "поисковые блокировочные мероприятия". Об этом рассказал пресс-офицер Андрей Малик в комментарии "Вечернему Киеву".

"В Оболонском районе Киева проводились поисковые блокировочные мероприятия с участием представителей сектора обороны №1 города Киева. Там отрабатывался ряд вопросов, в частности, выявление диверсионно-разведывательных групп врага, также поиск незарегистрированного оружия, боеприпасов и т.д. Но военнослужащие 129-го батальона, нашего, находятся в подчинении Первой президентской бригады имени Богдана Хмельницкого и соответственно они, как участники мероприятия, привлекали батальон. Поэтому только они могут дать официальный комментарий по этому поводу", — уверяет Малик.

Оболонский центр комплектования удалил сообщение на Facebook, где объяснил блокпосты поиском диверсантов

Пресофицер отметил, что не имеет данных о задержании диверсантов, однако, по его словам, единственными задержанными, о ком ему было известно — граждане, которые вели съемку представителей ТЦК из собственных автомобилей.

"Информации о задержании (диверсантов — ред.) у меня нет. Есть только информация о нарушениях — задержали лиц, которые вели съемку с автомобиля. Я понимаю, что там скорее вели съемку, потому что увидели представителя ТЦК. Особых нарушений выявлено не было", — отметил он.

ДРГ и блокпосты в Киеве: что известно

Напомним, в понедельник, 5 февраля, в соцсетях вышеупомянутого ТЦК и СП сообщили, что для выявления российских диверсионно-разведывательных групп в Оболонском районе Киева сотрудники территориального центра комплектования и соцподдержки совместно с полицией установили мобильные блокпосты.

Как отметили в заметке, поисковые мероприятия проводили с участием представителей Сектора обороны №1 города Киева, Оболонского ТЦК и СП, 129 батальона территориальной обороны и представителей Оболонского управления полиции.

Кроме того, сообщение Оболонского РТЦК дополняли фотографии, на которых центральные улицы района перекрыты полностью или частично военными, представителями ТрО, а также сотрудниками полиции.

Фото: Оболонский районный РТЦК и СП в г. Киеве Фото: Оболонский районный РТЦК и СП в г. Киеве

Напомним, 26 декабря в Киевской городской военной администрации сообщили, что на территории столицы проводят учения по безопасности, которые предусматривают развертывание временных блокпостов в разных районах города.

Позже в сети начала распространяться информация о том, что на временных блокпостах гражданам якобы раздают повестки.

В пресс-службе полиции Киевской области заявили, что правоохранители на блокпостах целенаправленно не будут проверять граждан для дальнейшей мобилизации.