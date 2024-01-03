Будут ли раздавать повестки на блокпостах Киевской области: ответ полиции

Правоохранители на блокпостах выполняют полицейские функции, предусмотренные постановлением Кабмина №1455 от 29 декабря 2021 года. В их задачи входит обеспечение мер безопасности путем усиленного контроля за передвижением граждан, транспортных средств, грузов.

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Правоохранители на блокпостах в Киевской области целенаправленно не будут проверять граждан для дальнейшей мобилизации. Об этом сообщили в пресс-службе полиции Киевской области в Facebook.

2 января в сети распространялась информация о том, что правоохранителям на контрольно-пропускных пунктах региона приказано заниматься раздачей повесток. В полиции заявили, что эта информация является неправдивой.

"Полицейские Киевщины на блокпостах не занимаются целенаправленной проверкой граждан для дальнейшей мобилизации, а выполняют исключительно полицейские функции, предусмотренные постановлением Кабинета Министров Украины от 29 декабря 2021 года №1455", — сказал начальник полиции Киевщины Анатолий Щадило.

Он отметил, что в задачи правоохранителей входит обеспечение мер безопасности путем усиленного контроля за передвижением граждан, транспортных средств, грузов. Тогда как на основании постановления Кабмина №1487 от 30 декабря 2022 года полицией проводятся мероприятия, связанные с мобилизацией — осуществление досудебного расследования, административного задержания — и только по обращениям территориальных центров комплектования и социальной поддержки области.

Усиление контроля за соблюдением законодательства о мобилизации на блокпостах Киевской области

2 января в СМИ со ссылкой на ответ Киевского ОТЦК и СП на журналистский запрос сообщили, что комендатура и полиция Киевской области получили приказ от военного командования по усилению контроля за соблюдением законодательства о мобилизации. В частности, меры направлены на выявление граждан, уклоняющихся от призыва на военную службу или нарушающих правила воинского учета.

Напомним, 28 декабря глава Киевской ОГА Руслан Кравченко заявил, что в регионе усилили меры безопасности до 6 января. В результате в Киевской области увеличили количество блокпостов, также происходят проверки в местах наибольшего скопления людей.