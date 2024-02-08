ВС РФ активизировались в Мариуполе и используют необычные логистические маршруты (видео)

Советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко предположил, что оккупанты перевозят БК и продовольствие для новых подразделений ВС РФ.

Российские войска активизировались в районе оккупированного Мариуполя, перевозя продукты питания и теплые вещи к побережью Азовского моря. Об этом 8 ноября сообщил в соцсетях советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

По информации чиновника, по маршруту Волноваха-Донецк следуют грузовики оккупантов с боекомплектом. На авто нанесена типичная маркировка — буква "V" в квадрате. При этом отмечено, что перевозки таким логистическим маршрутом являются весьма необычными.

"Снова фиксируем необычное. Военные "газели" — малые грузовики из Волновахи на побережье Азова в Мариупольский район. Интересный путь снабжения. Детали выясним", — пишет Андрющенко.

По его словам, противник, предварительно, перевозит продовольствие для новых подразделений на этом направлении, однако информация требует уточнения.

"Предварительно — продукты питания и теплые вещи для новопривезенного мяса. Но — будем смотреть. Новые поставки — новые возможности", — сообщил чиновник.

Ранее Андрющенко сообщил, что россияне продолжают милитаризацию Приморского района Мариуполя — там уже существуют две военные базы, одна из которой предназначена для ОМОНа. Рядом обустраивается еще одна база в районе бывшего Приморского райотдела полиции.

"Все это укрепляет уверенность "расчистки" территории заводов Азовмаш и Ильича для новых подразделений РФ", — отмечает советник мэра.

Также 6 февраля в эфире всеукраинского телемарафона Андрющенко рассказал, что жители села Кременевка в Донецкой области слышали взрывы в месте дислокации личного состава ВС РФ и установок ПВО. По его предположению, это был прилет украинского снаряда, который ударил по цели в глубоком тылу врага.