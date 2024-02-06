Достали ПВО рядом с Мариуполем: произошел прилет по позициям ВС РФ в 50 км от фронта (видео)

Населенный пункт, в котором прогремели взрывы, расположен на пересечении логистических путей ВС РФ. Через него проходит трасса, по которой можно из тыла добраться до линии фронта. Кроме того, в нескольких километрах — железная дорога.

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Жители села Кременевка в Донецкой области слышали взрывы в месте дислокации личного состава ВС РФ и установок ПВО. Возможная причина взрыва — прилет украинского снаряда, который ударил по цели в глубоком тылу врага. Об обстоятельствах инцидента рассказал советник законного мэра Мариуполя Петр Андрющенко в эфире всеукраинского телемарафона.

Андрющенко сообщил, что взрыв прогремел днем 6 февраля и он был "мощным". По его словам, произошел "прилет", целью которого были оккупационные войска, базирующиеся в селе Кременевка.

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44 атаки за утро: ВСУ испытывают дефицит снарядов в Авдеевке из-за ударов ВС РФ (карта)

На месте попадания местные жители заметили дым и пожар, в то время как российские военные окружили территорию. Согласно данным чиновника, получили повреждения комплексы ПВО ВС РФ. Также возможны потери личного состава.

В эфире также прозвучал комментарий относительно появления в Донецкой области военной техники ВС РФ с новыми отметками в виде треугольников. Машины не видели в Бердянском или Мариупольском районах, поэтому, вероятно, они направились на север региона, заявил Андрющенко.

Петр Андрющенко — о прилете по ПВО ВС РФ (см. с 40:42:00)

Мариупольское направление — детали

Кременевка — село в Мариупольском районе, в восьми километрах от которого расположена железнодорожная станция "Кальчик". Также неподалеку — трасса Т0523, которая соединяет путь на Никольское и Волноваху. Расстояние до Мариуполя — около 20 км, до линии фронта неподалеку Угледара — около 60 км.

Село Кременевка — какое расстояние до фронта Фото: DeepState

Отметим, представители российской власти в Мариуполе и Донецке, а также Минобороны РФ, ничего не рассказывали об инциденте 6 февраля. В отчете Генштаба ВСУ указывается, что по состоянию на утро на Шахтерском участке фронта враг не проводил атак, зато под Работиным удалось отбить две атаки ВС РФ.

В январе 2024 года Андрющенко рассказал о некоторых деталях новой тактики российского командования в Мариуполе. Например, россияне начали располагать военную технику возле гражданских объектов. Одна из локаций — возле торгового центра, где днем находится много мирных людей. Между тем в помещениях оккупированного города заселяют этнические русские, тогда как на улицах стало больше военных-мигрантов из Азии.

Напоминаем, 5 февраля в западном издании опубликовали статью о защитниках Угледара, которые держат оборону в 80 км от Мариуполя. В то же время аналитики Института изучения войны рассказали об успехах украинских военных к югу от Авдеевки.