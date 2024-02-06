Дістали ППО поруч з Маріуполем: стався приліт по позиціях ЗС РФ за 50 км від фронту (відео)

Населений пункт, у якому прогриміли вибухи, розташований на перетині логістичних шляхів ЗС РФ. Через нього прямує траса, якою можна з тилу дістатись до лінії фронту. Крім того, за кілька кілометрів — залізниця.

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Жителі села Кременівка у Донецькій області чули вибухи у місці дислокації особового складу ЗС РФ та установок ППО. Можлива причина вибуху — приліт українського снаряда, який вдарив по цілі у глибокому тилу ворога. Про обставини інциденту розповів радник законного мера Маріуполя Петро Андрющенко у ефірі всеукраїнського телемарафону.

Андрющенко повідомив, що вибух пролунав вдень 6 лютого і він був "потужним". З його слів, стався "приліт", ціллю якого були окупаційні війська, які базуються у селі Кременівка.

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На місці влучання місцеві жителі помітили дим та пожежу, тим часом як російські військові оточили територію. Згідно з даними посадовця, отримали пошкодження комплекси ППО ЗС РФ. Також можливі втрати особового складу.

У ефірі також пролунав коментар щодо появи на Донеччині військової техніки ЗС РФ з новими позначками у вигляді трикутників. Машини не бачили у Бердянському або Маріупольському районах, тому, ймовірно, вони попрямували на північ регіону, заявив Андрющенко.

Петро Андрющенко - про приліт по ППО ЗС РФ (див. з 40:42:00)

Маріупольський напрямок — деталі

Кременівка — село у Маріупольському районі, за вісім кілометрів від якого розташована залізнична станція "Кальчик". Також неподалік — траса Т0523, яка з'єднує шлях на Нікольське та Волноваху. Відстань до Маріуполя — близько 20 км, до лінії фронту неподалік Вугледара — близько 60 км.

Село Кременівка - яка відстань до фронту Фото: DeepState

Зазначимо, представники російської влади у Маріуполі та Донецьку, а також Міноборони РФ, нічого не розповідали про інцидент 6 лютого. У звіті Генштабу ЗСУ вказується, що станом на ранок на Шахтарському відтинку фронту ворог не проводив атак, натомість під Роботиним вдалось відбити дві атаки ЗС РФ.

У січні 2024 року Андрющенко розповів про деякі деталі нової тактики російського командування у Маріуполі. Наприклад, росіяни почали розташовувати військову техніку біля цивільних об'єктів. Одна з локацій — біля торговельного центру, де вдень перебуває багато мирних людей. Тим часом у помешканнях окупованого міста заселяють етнічні росіяни, тоді як на вулицях побільшало військових-мігрантів з Азії.

Нагадуємо, 5 лютого у західному виданні опублікували статтю про оборонців Вугледара, які тримають оборону за 80 км від Маріуполя. Водночас аналітики Інституту вивчення війни розповіли про успіхи українських військових на південь від Авдіївки.