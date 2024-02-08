Компенсация за аренду жилья увеличилась: сколько получат военные в 2024 году

Размер денежной компенсации, которую выплачивают военным за аренду жилья, отличается в зависимости от того, в каком регионе снято жилье.

Украинским военным в 2024 году будут выплачивать повышенные компенсации, если они арендуют жилье. Об этом сообщается на сайте АрмияInform.

В публикации сказано, что размер компенсации должны пересматривать ежегодно, хотя в 2023 году никаких изменений не было. Но в 2024-м, согласно отдельного поручения министра обороны, с 1 января установлены следующие размеры компенсации:

за аренду жилья в Киеве— 4,56 тысячи гривен ежемесячно (на 760 гривен больше, нежели в 2023 году);

за аренду жилья в областных центрах — 3,42 тысячи гривен (на 570 гривен больше);

если военный арендует жилье в другом населенном пункте — 2,28 тысячи гривен (на 380 гривен больше).

В то же время для военных, в семье которых есть три и более человека, суммы компенсации увеличатся в полтора раза.

Кто может получить компенсацию

На денежную компенсацию могут претендовать:

офицеры;

рядовые;

сержанты.

Выплаты предоставляются тем, кто служит по контракту, по месту прохождения военной службы на основе приказа командира воинской части. При этом компенсация не выплачивают мобилизованным военным.

Кому из военных государство доплачивает 30 тысяч гривен

Как сказано в приказе Министерства обороны №260, выплаты в размере 30 тысяч гривен полагаются военнослужащим, которые выполняют боевые задачи в соответствии с боевыми приказами, пропорционально времени, затраченному на выполнение боевых задач в течение месяца. Так, выплаты можно получить, если военные:

принимают участие в подготовке к военным операциям в рамках воинских подразделений, которые входят в состав резерва Главнокомандующего Вооруженными Силами Украины для обеспечения защиты государства;

управляют группировками войск в составе развернутых пунктов управления Генерального штаба ВСУ;

занимаются разминированием (обнаружением, обезвреживанием и уничтожением) взрывоопасных предметов в районах, где не ведутся боевые действия.

Напомним, в конце 2023 года в Киеве с гражданином Грузии, который защищал Украину на фронте от российских захватчиков, случился неприятный инцидент. Так, защитник, который в боях потерял обе конечности ног, не смог арендовать жилье, поскольку владелец квартиры сказал: "Я не хочу, чтобы в квартире жил инвалид".

Также напомним, что 3 января президент Владимир Зеленский вручил сертификаты на квартиры для украинских военных, которые обороняют наши земли от нашествия оккупантов.