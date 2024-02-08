Гранатометы, тротил и патроны: СБУ нашла 3 российских схрона в Украине (фото)

В Киевской, Винницкой и Закарпатской областях сотрудники спецслужбы обнаружили арсеналы российского оружия. Один из них оккупанты оставили под Киевом для вражеских ДРГ.

В Бучанском районе Киевской области сотрудники СБУ обнаружили схрон с вооружением российского производства. Тайник оккупанты оставили во время бегства из Киевской области. Обустроили его под полом заброшенного здания в одном из поселков вблизи столицы. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Спрятанным вооружением в дальнейшем должны были воспользоваться российские ДРГ, чтобы совершать диверсии на территории столичного региона. Среди найденного правоохранителями:

5 гранатометов, в том числе противотанковых;

12 боевых гранат Ф-1, РГД-5 и РГО.

В Винницкой области задержали торговца оружием, который хотел продать криминалитету российский автомат Калашникова, более тысячи патронов и десяток боевых гранат. "Трофейное" оружие он прятал на территории собственного дома. Начато уголовное производство по ст. 263 Уголовного кодекса Украины (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами). Продолжается расследование для установления всех обстоятельств преступлений и привлечения виновных к ответственности.

Кроме того, на Закарпатье разоблачили уголовника, который уже отбывает наказание в исправительном учреждении за незаконный сбыт оружия. По данным СБУ, до ареста злоумышленник спрятал арсенал оружия вблизи местного карьера. А уже находясь непосредственно за решеткой, — пытался продать спрятанное через связи "на свободе". Правоохранители изъяли из тайника:

крупную партию тротила и пластида с электродетонаторами;

7 боевых гранат;

почти 600 патронов к стрелковому оружию.

Напомним, 30 ноября 2023 года пограничники Краматорского отряда нашли на деоккупированной Харьковщине боеприпасы, которые оккупанты спрятали в тайнике. Среди находок был снаряд к РСЗО БМ-27 "Ураган".

Находили правоохранители похожие схроны и в Херсоне. На территории заброшенного здания местного частного предприятия российские военные спрятали 30 минометных и якорных речных мин и 30 гранатометных выстрелов.