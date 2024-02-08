Законопроект о мобилизации: кто может получить бронирование от призыва

Согласно законопроекту №10449 о мобилизации, бронь могут потерять до 50% военнообязанных.

Законопроект о мобилизации, поддержанный парламентариями Верховной Рады на первом чтении 7 февраля, предполагает внесение изменений в процедуру бронирования военнообязанных. Об этом говорится в материале издания OBOZ.UA.

Как отмечается в источнике, бронирование представляет собой временное освобождение от мобилизации для ключевых сотрудников предприятий, компаний, учреждений или организаций, чья работа критически важна для их функционирования.

На данный момент возможность получения временного освобождения от мобилизации имеют все военнообязанные, работающие в государственных органах. Однако в новом законопроекте предусматривается, что некоторые категории государственных служб могут лишиться до 50% мест на бронирование сотрудников.

Изложенный законопроект №10449 предусматривает, что право на временное освобождение от мобилизации могут получить военнообязанные, которые работают:

на постах государственной службы категории "А", которые включают в себя председателей областных, районных, а также районных в городе (при их существовании) советов, сельских, поселковых и городских голов, все лица должны быть военнообязанными. Однако в случае работников государственной службы категорий "Б" и "В", а также в органах местного самоуправления, доля военнообязанных не может превышать 50% общего числа сотрудников;

в полиции, в Национальном антикоррупционном бюро, в Государственном бюро расследований, в органах прокуратуры, в Бюро экономической безопасности, в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям, в Службе судебной охраны, в судах, в других органах системы правосудия и досудебного расследования, в патронатных службах исключением военнообязанных, указанных в предыдущем пункте;

в организациях, предприятиях и учреждениях, для которых установлены мобилизационные заказы;

на предприятиях, учреждениях и организациях, которые играют критическую роль в функционировании экономики и обеспечении жизнедеятельности Украины в период военного действия.

Также в источнике сообщают, что критерии и порядок, по которым осуществляется определение предприятий, критически важных для таких предприятий, устанавливаются Кабинетом Министров Украины.

Напомним, что Минобороны приветствовало голосование за законопроект о мобилизации. В ближайшее время представители ведомства совместно с нардепами будут анализировать правки к законопроекту №10449. Планируют поддерживать только те, которые повысят эффективность мобилизации.