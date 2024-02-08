Подсанкционная в КНР Lockheed Martin наращивает производство "Соколов" F-16 для союзников США

По данным журналистов, в обозримом будущем у Тайваня будет крупнейший в Азии парк F-16 с более чем 200 самолетами. Но сроки поставок остаются неопределенными.

Lockheed Martin, как ожидается, значительно увеличит производство истребителей F-16 Fighting Falcon в ближайшие годы. Хотя вовремя обеспечить авиатехникой воздушные сил получателей американской военной помощи, в первую очередь Тайваня, будет сложно. Об этом сообщает Newsweek.

Американская компания, в отношении которой дважды вводились санкции китайского правительства за поставку оружия и техники Тайваню, планирует к концу 2024-го увеличить годовой объем производства новейшего варианта F-16 Block 70/72, или F-16V, до 36 единиц, сообщили представители компании журналу Air and Space Forces. Согласно прогнозам на 2025 год, компания построит 48 самолетов.

Заказы на заводе оборонного подрядчика в Гринвилле (штат Южная Каролина) накапливаются, что свидетельствует о популярности истребителя, который в прошлом месяце отметил пятидесятилетие со дня своего первого взлета в 1974 году.

F-16 Тайваня

По словам журналистов, давний клиент США Тайвань значится в очереди на поставку самолетов, наряду с Бахрейном, Болгарией, Грецией, Иорданией, Словакией, а в скором времени, вероятно, и Украиной. Тайваньские ВВС — главный клиент Lockheed Martin и основной оператор истребителя. Но тайваньские пилоты по-прежнему испытывают нагрузку из-за маневров китайских самолетов в воздушном пространстве.

В 1992 году Тайбэй заказал 150 самолетов F-16. Программа модернизации стоимостью 4,5 млрд долларов началась в 2016 году и изначально предусматривала обновление 144 самолетов. В итоге на этой неделе сообщили о завершении проекта: выпустили все же 139 самолетов.

Сейчас запущен уже второй этап программы, предусматривающий оснащение тайваньских истребителей более совершенным вооружением.

В 2019 году, на фоне возобновления напряженности в районе Тайваньского пролива, Конгресс США утвердил заказ на 8 миллиардов долларов на 66 новых F-16 для Тайваня. Когда заказ выполнят, у Тайваня появится крупнейший в Азии парк F-16 с более чем 200 самолетами. Но сроки поставки остаются неопределенными.

Напомним, что Эквадор возвращает Киеву ЗРК "Оса" и зенитные пулеметы ЗУ-23-2.

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