Швеция анонсировала участие в операциях США Prosperity Guardian и ЕС Aspides в Красном море

Главная задача морских миссий, как заявил министр иностранных дел Швеции Тобиас Биллстрем, — обеспечить защиту гражданского судоходства от неизбирательных атак повстанцев хути.

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Швеция намерена принять участие в операциях США Prosperity Guardian и операции Европейского Союза Aspides, которая еще не началась. Об этом заявил Тобиас Биллстрем, министр иностранных дел Швеции, сообщает SVT.

Он отметил, что главная задача — обеспечить защиту гражданского судоходства от неизбирательных атак повстанцев хути. Эти группировки и в дальнейшем угрожают жизненно важные части мировой торговли.

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"Мы несем общую ответственность с нашими странами-партнерами", — пояснил чиновник.

По словам министра иностранных дел, реализация намерений по участию в морских миссиях невозможна без широкой поддержки в Риксдаге. Привлечение голосов оппозиции может быть проблемой.

В январе министр иностранных дел заявил, что участие Швеции в операциях в Красном море может стать актуальным. Теперь понятно, как информирует издание, правительство намерено реализовать эти планы.

Операция Prosperity Guardian и удары по хуситам

Решение о начале операции Prosperity Guardian против хуситов 19 декабря объявил Пентагон. Действия многонациональных сил имели целью обеспечить свободы судоходства в Красном море. В США объявили этот регион критически важным водным путем для многих государств мира. Это главный коммерческий коридор, который положительно способствует международной торговле.

ВМС США и Великобритании 10 января 2024 года отбили самую массированную атаку хуситов. БПЛА и ракеты были уничтожены американскими эсминцами, истребителями F-18 с авианосца USS Dwight D. Eisenhower. Также для защиты привлекли эсминец противовоздушной обороны HMS Diamond Королевского военно-морского флота Великобритании.

Напомним, 2 февраля ВМС США впервые применили ракету SM-6 для защиты от атаки хуситов. Американский корабль USS Carney впервые в истории применил зенитную ракету SM-6 против баллистической противокорабельной ракеты.