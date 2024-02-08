Кому из украинцев запретили выезжать за границу с февраля: ответ Госпогранслужбы

Пограничники будут принимать решение о выезде гражданина из Украины в соответствии с законодательством и только после изучения документов, подтверждающих наличие или отсутствие оснований для разрешения.

Первый заместитель председателя Государственной пограничной службы Украины Владимир Никифоренко заявил, что решение о предоставлении разрешения или запрета гражданину на выезд в другие страны принимается в пункте пропуска. Об этом он сообщил в ответ на запрос издания OBOZ.UA.

По его словам, в феврале правила выезда украинцев за границу не изменились. Согласно закону Украины "О пограничном контроле" гражданину позволят или откажут в пересечении госграницы на выезд непосредственно в пункте пропуска. В частности, решение будет приниматься в соответствии с законодательством, регламентирующим порядок выезда граждан за границу в условиях действия правового режима военного положения и только после просмотра документов, подтверждающих наличие или отсутствие оснований для этого.

Никифоренко подчеркнул, что Госпогранслужба действует в пределах полномочий и способом, предусмотренным Конституцией и законами Украины.

Документы, которыми руководствуются сотрудники ГПСУ при осуществлении пограничного контроля

При принятии решения о разрешении на выезд за границу пограничники руководствуются следующими документами:

закон Украины "О Государственной пограничной службе Украины";

закон Украины "О пограничном контроле";

закон Украины "О порядке выезда из Украины и въезда в Украину граждан Украины";

закон Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации";

закон Украины "О правовом режиме военного положения";

закон Украины "О воинской обязанности и военной службе";

правилами пересечения границы, утвержденными Кабмином от 27.01.1995 №57.

Напомним, начальник службы связей с общественностью Командования Сухопутных войск ВСУ Владимир Фитьо сообщил, что повестку должны вручать лично и под подпись военнообязанного гражданина. Кроме этого, документ должен содержать штамп и подпись руководителя ТЦК и СП.

Ранее заместитель председателя комитета Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки, народный депутат от "Слуги народа" Егор Чернев рассказал, что мобилизация осужденных должна происходить добровольно. По его словам, это может стать "рабочим инструментом".