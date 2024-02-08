Предложил остаться в команде: Зеленский встретился с Залужным (фото)

По словам президента, он обсудил с главнокомандующим, кто может быть в обновленном руководстве ВСУ. Официально об отставке генерала не сообщалось.

Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с генералом Валерием Залужным, главнокомандующим Вооруженных Сил Украины. Об этом 8 февраля сообщили в официальном Telegram-канале главы государства.

В ходе встречи Зеленский выразил благодарность за двухлетнюю работу по защите страны и обсудил необходимость обновления Вооруженных Сил. Также были рассмотрены вопросы о составе обновленного руководства ВСУ. Президент выразил предложение генералу Залужному остаться в команде и выразил уверенность в победе.

"Обсудили также, кто может быть в обновленном руководстве Вооруженных Сил Украины. Время для такого обновления — именно сейчас. Предложил Валерию Федоровичу и в дальнейшем быть в команде. Обязательно победим! Слава Украине!" — заявил президент Зеленский.

Отметим, что это произошло на фоне слухов об отставке генерала. Официально об этом не сообщалось.

В свою очередь, Валерий Залужный поблагодарил команду Генерального штаба, Министерства обороны, президента Украины.

"Только что мы встретились с Верховным Главнокомандующим. Важный и серьезный разговор. Принято решение о необходимости изменения подходов и стратегии", — сообщил Залужный.

Слухи об увольнении Залужного

29 января в сети распространили информацию о том, что главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного якобы сняли с должности. Утверждалось, что президент Украины Владимир Зеленский уже якобы подписал соответствующий указ.

На следующий день, 30 января, главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный опубликовал совместную фотографию с начальником Генерального штаба ВСУ Сергеем Шапталой.

Также 30 января британское издание Financial Times со ссылкой на неназванные источники утверждало, что Зеленский готовится к серьезной перестановке в высшем военном командовании.