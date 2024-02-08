Перевозил ракеты: Ил-76 могли сбить с помощью Patriot, а количество жертв преувеличено, — NYT

По данным американских журналистов, на борту Ил-76, который потерпел крушение в Белгородской области, могли быть украинские военнопленные. Издание отмечает, что Украина действовала на основании "законных, но несовершенных разведданных".

Российский военно-транспортный самолет Ил-76 Силы обороны Украины, возможно, был сбит над Белгородской областью с использованием зенитно-ракетного комплекса Patriot, который Вооруженные силы получили от некоего "европейского партнера". Об этом пишет газета The New York Times в четверг, 8 февраля.

Издание, ссылаясь на американских чиновников, утверждает, что "сообщения об использовании ракеты Patriot точны". Как отмечается, перехватчик Patriot был предоставлен Украине "европейским партнером". Однако вопрос о том, кто находился на борту самолета, остается неясным. Несмотря на заявления России о том, что на борту находились украинские военнопленные, официальные лица Украины и США считают, что эта информация преувеличена.

Согласно данным, предоставленным The New York Times, Украина должна продолжать разрабатывать инновационные методы ударов по России. В этой связи отмечается, что использование системы Patriot для атаки на российские самолеты не вызывает критики со стороны США, а является необходимой инновацией.

Однако возможность дальнейшего использования системы Patriot Украиной остается под вопросом в случае прекращения американской военной помощи. Согласно данным исследовательской службы Конгресса США, стоимость каждого перехватчика Patriot составляет 4 миллиона долларов. По мнению аналитиков, в случае отсутствия финансирования со стороны США, поставки противовоздушной обороны могут быть нарушены.

Отмечается также, что изначально система Patriot была разработана для поражения самолетов, но впоследствии была адаптирована для сбивания тактических баллистических ракет. Украина впервые применила систему Patriot против российской авиации весной 2023 года с целью замедлить воздушные бомбардировки России.

"Украинцы возвращают систему Patriot к ее первоначальным задачам в области зенитной обороны", — отмечает издание.

Были ли на борту Ил-76 украинские военнопленные

Кроме того, издание заявило, что остается открытым вопрос о том, кто находился в самолете

"Американские официальные лица не подтвердили личности пассажиров, но они заявили, что, по крайней мере, некоторые из них были украинскими заключенными. Американские и украинские официальные лица говорят, что Россия, возможно, преувеличила число погибших.Если в самолете были заключенные, что представляется вполне вероятным, американские официальные лица заявили, что гибель людей вызывает сожаление", — говорится в материале NY.

По мнению журналистов, Украина действовала на основании "законных, но несовершенных разведданных". Издание отмечает, что данный самолет Ил-76 ранее использовался для транспортировки ракет, что делало его ценной целью для Киева.

Авиакатастрофа Ил-76 в Белгородской области — что надо знать

24 января в Белгородской области РФ произошло падение российского Ил-76 вблизи села Яблоново. Российские власти утверждают, что на борту находились 65 пленных украинских военных, шесть членов экипажа и трое сопровождающих, обвиняя Украину в уничтожении самолета.

Официальные источники в ГУР Минобороны подтвердили, что 24 января был запланирован обмен. Тем не менее, заявление о наличии украинских военнопленных на борту не подтверждается разведкой. ГУР также указали, что на борту могли быть как ракеты, так и члены экипажа, включая российских чиновников, но ФСБ в последний момент запретила им садиться на самолет.

В связи с инцидентом СБУ открыла уголовное производство, а Украина призывает к проведению международного расследования, хотя Кремль выступает против этой инициативы и до сих пор не предоставил фото тел военнопленных, якобы погибших в авиакатастрофе.