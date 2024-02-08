Детальный план действий на 2024 год: Зеленский рассказал, что ждет от Сырского

Как отметил президент, Авдеевка не должна ждать, пока генералы выяснят, где у них на складах застряли дроны, поэтому каждый генерал должен знать фронт.

В своем вечернем обращении президент Украины Владимир Зеленский выразил ожидания от нового главнокомандующего Вооруженными силами Украины Александра Сырского. Зеленский подчеркнул необходимость разработки детального плана действий ВСУ на 2024 год.

В своем обращении Зеленский отметил, что Сырский должен представить реалистичный и подробный план действий Вооруженных Сил Украины на следующий год, учитывая текущую ситуацию на поле боя и будущие перспективы.

"Нужно решить проблемы с логистикой. Авдеевка не должна ждать, пока генералы выяснят, где у них на складах застряли дроны. Каждый генерал должен знать фронт. Если генерал не знает фронта, он не служит Украине", — заявил Зеленский.

Какие задачи поставил Зеленский Сырскому

Зеленский выделил несколько приоритетных задач, которые поставил перед главнокомандующим ВСУ Александром Сырским.:

Представить детальный план действий ВСУ на 2024 год. План должен быть реалистичным, учитывать текущую ситуацию на поле боя и перспективы развития.

Обеспечить каждую боевую бригаду первой линии эффективным западным оружием. Зеленский требует справедливого перераспределения оружия в пользу защитников на передовой.

Решить проблемы с логистикой. В частности, президент привел в пример Авдеевку, которая не должна ждать поставок дронов из-за нерасторопности генералов.

Оптимизация численности штабов и внедрение ротационной системы. Зеленский считает, что опыт некоторых бригад ВСУ и ГПСУ, где такая система уже работает, может стать образцом для всей армии.

Повышение качества обучения солдат. Только обученные бойцы должны находиться на передовой.

Создание нового рода войск – Сил беспилотных систем – и назначение их командующего.

"Нужно очевидное повышение качества обучения воинов — только обученные солдаты на первой линии. В структуре Вооруженных сил создается новый род сил — Силы беспилотных систем. Должен быть назначен первый командующий", — заявил Зеленский.

Увольнение Залужного и назначение Сырского главнокомандующим ВСУ

8 февраля, президент Владимир Зеленский опубликовал совместное фото с главкомом ВСУ Валерием Залужным и поблагодарил его за работу. В свою очередь, Валерий Залужный поблагодарил команду Генерального штаба, Министерства обороны, президента Украины.

После сообщения президента министр обороны Украины Рустем Умеров официально подтвердил увольнение с должности главнокомандующего Вооруженных сил Украины Валерия Залужного.