Зеленский рискует ошибиться: как мировые СМИ отреагировали на увольнение Залужного

29 января в соцсетях появились слухи о возможной отставке Валерия Залужного. Информацию в Офисе президента и Министерстве обороны тогда опровергли. В четверг, 8 февраля, Владимир Зеленский таки уволил генерала и назначил на должность его побратима Александра Сырского. Мировые СМИ разделились во мнениях относительно отставки Валерия Залужного, обращая внимание на политические последствия решения главы государства.

Увольнение Валерия Залужного — новый решающий этап в войне. Именно так очертили некоторые западные медиа вчерашнюю отставку генерала украинской армии. Фокус собрал реакцию мировых СМИ об одном из самых громких увольнений за два года полномасштабного вторжения РФ в Украину.

К сожалению, президент Зеленский рискует ошибиться, пишет The Economist.

Различия между актером, ставшим политиком, и закаленным в боях командиром частично касались культуры и личности. После вторжения России в Украину 24 февраля 2022 года эти различия стали несущественными — более того, они даже стали преимуществом, считают аналитики.

Одним из рисков для президента будет возмущение военных, спровоцированное увольнением любимого командира. Генерал Сырский имеет репутацию человека, который готов вступить в бой с врагом, даже если цена людей и техники высока. Одни офицеры хвалят его за профессионализм, другие говорят, что он наводит ужас на подчиненных. Он менее склонен сомневаться в приоритетах своего президента. Когда он займет высший пост, ему придется смягчить свой стиль командования и научиться говорить правду властям.

The Economist обращает внимание и на политические последствия решения Зеленского: "те, кто знают генерала, не видят в нем естественного политика, однако он не будет первым ветераном, кому вскружит голову возможность получить власть".

Украина сменила главнокомандующего армии в сложное время войны с Россией, пишет Reuters. Это произошло после месяцев слухов о разногласиях между президентом Зеленским и генералом Валерием Залужным, которого многие украинцы считают национальным героем.

Смену военного руководства авторы материала называют "большим риском" в то время, когда российские силы получают преимущество на исходе второго года войны. По их мнению, увольнение Залужного может нанести удар по моральному духу войск на 1000-километровом фронте. Это также может иметь негативные политические последствия, ударив по рейтингу Зеленского. Reuters напоминает, что согласно последним опросам, доверие украинцев к Залужному составляет более 90%, что значительно выше, чем доверие к Зеленскому (77%).

Президент Владимир Зеленский уволил генерала Валерия Залужного с должности главнокомандующего Вооруженных Сил Украины, положив конец месяцам нарастающей напряженности между лидерами, пишет Politico. Кроме того, главком имел якобы напряженные отношения с Вашингтоном после того, как он и американские военные лидеры разошлись во мнениях относительно того, как вести летнее контрнаступление 2023 года.

Журналисты Politico акцентируют внимание на решающей роли Залужного в первые дни полномасштабного вторжения, когда было отбито массированное наступление российских войск на Киев. Генерал сдерживал силы Москвы достаточно долго, чтобы западная помощь начала поступать в Украину. А потом, в конце 2022 года, Залужный повел украинские войска в потрясающее контрнаступление, в результате которого удалось отвоевать значительные территории.

По словам австрийского военного аналитика Тома Купера, Залужный попал под критику из-за того, что не завершил трансформацию украинской армии в силы западного образца, не улучшил материально-техническое обеспечение и не смог провести ротацию войск.

Некоторые обозреватели предполагают, что решение Зеленского было по крайней мере частично мотивировано опасением, что Залужный может стать его потенциальным политическим оппонентом в будущем. The Guardian пишет — внутренние дебаты и внутренняя борьба постепенно возвращаются в Украину после периода национального единства после полномасштабного вторжения РФ.

Залужный редко делал публичные заявления и интервью, но когда делал это, то часто раздражал Офис президента, утверждают источники издания. Хотя уже бывший главнокомандующий ВСУ никогда не заявлял о политических амбициях, многие оппоненты Зеленского видят в нем потенциальную фигуру, вокруг которой можно объединиться, и считают, что у него будет политическое будущее, если этого захочет. При условии ухудшения ситуации на фронте, рейтинг Залужного, скорее всего, вырастет.

The Washington Post называет несколько причин увольнения Залужного. Среди них — опять же неудачное контрнаступление прошлого года, которое не показало значительных территориальных достижений; разногласия между Зеленским и Залужным по количеству военнообязанных, которых должна мобилизовать Украина в этом году. Зеленский также рассматривал Залужного как возможного политического конкурента и угрозу из-за его высоких рейтингов популярности.

Решение назначить командующего Сухопутными войсками ВСУ Александра Сырского главнокомандующим вызовет негативную реакцию. The Washington Post пишет, что Сырского среди рядовых военных недолюбливают, считают его командиром советского образца, который слишком долго держал войска под огнем в восточном городе Бахмут, который в конце концов перешел под контроль России. Защищая город, который имел ограниченное стратегическое значение, погибли тысячи украинских военных, еще больше было ранено, напоминают авторы материала.

Зеленский заявил, что просил Залужного остаться в "команде украинского государства будущего". 50-летнему генералу предложили должность посла Украины в Великобритании, сообщили источники Washington Post. Но он отказался, поскольку это гражданская должность. Залужный не может уволиться с военной службы, пока в Украине действует военное положение.

На увольнение Валерия Залужного уже отреагировали в Пентагоне. Помощница министра обороны США Селеста Валландер подтвердила, что США будут сотрудничать с новым главнокомандующим ВСУ. По ее словам, президент Владимир Зеленский "имеет демократический гражданский контроль над военными", поэтому может осуществлять кадровые перестановки среди военного командования.

Напомним, 8 февраля президент Украины Владимир Зеленский уволил главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного. Новым главнокомандующим стал Александр Сырский. Глава государства озвучил видение изменений в Силах обороны. Также Зеленский назвал имена трех генералов — Андрея Гнатова, Михаила Драпатого, Игоря Скибюка — и двух полковников, Павла Палисы и Вадима Сухаревского, с которыми обсудил вопрос о работе в ВСУ. Отдельно вспомнил о генералах Мойсюке и Забродском — планирует использовать их опыт "на службе в государстве".