Законопроект об усилении мобилизации: юрист объяснил ключевые наказания для уклонистов (видео)

Новый закон предлагает изменения, касающиеся наказания уклонистов, отсрочек по разным основаниям и увольнения со службы. Ограничения планируют вводить, как говорится в документе, через суд, а подача апелляции уже не остановит исполнение решения Фемиды.

В Украине приняли в первом чтении правительственный законопроект об усилении мобилизации № 10449. Юрист горячей линии Ассоциации юристов Украины по вопросам, связанным с военной агрессией, ее последствиями и военным положением Владислав Зайцев в комментарии "Факты ICTV" рассказал, какие изменения предусматривает этот документ.

Какие будут новые ограничения для уклонистов?

Законопроект предлагает три основных ограничения:

в праве выезда за границу;

в праве управлять транспортными средствами;

арест финансовых счетов в банках, электронных кошельках и тому подобное.

Назначаться такие ограничения будут через суд. После того, как соответствующее решение принято, подача апелляции его выполнение уже не остановит.

В случае с банковскими счетами выносится соответствующее постановление и рассылается в учреждения, которые должны осуществить блокировку. Если гражданин все же явится в ТЦК, ему выдадут справку об этом, и только тогда счета можно будет разблокировать.

В то же время ограничение на управление не означает, что машину арестуют. Однако если нарушителя поймают за рулем, он понесет отдельную ответственность.

Какие новые категории украинцев мобилизуют?

Предельный возраст для мобилизации изменили — вместо 27–60 лет он будет 25–60 лет. То есть мужчины возраста 25–27 лет, которые ранее призыву не подлежали, могут быть мобилизованы.

Также предлагается разрешить мобилизацию осужденных, которые были освобождены от отбывания наказания с испытанием. Это не касается тех, кто попал за решетку после преступлений против государственности или национальной безопасности. Осужденных смогут призывать с их согласия.

Что изменится в вопросе отсрочки от призыва?

Все лица с инвалидностью будут иметь отсрочку от мобилизации.

Также о призыве смогут не волноваться мужчины, которые содержат трех или более детей. Однако отсрочка будет предоставляться только при условии, что отец не имеет долгов по уплате алиментов более чем за три месяца.

Норму об отсрочке для лиц, имеющих мужа/жену или родителей с инвалидностью I или II группы наоборот хотят убрать. Для ухода будет важна степень родства, и за лицом с I группой инвалидности смогут ухаживать родственники второй степени только в том случае, если нет родственников первой степени.

Юрист объяснил, что первая степень родства — это родители, муж/жена и родные или усыновленные дети. К родственникам второй степени родства относят братьев/сестер, дедушек/бабушек и внуков.

Появится и новая категория граждан, которые будут освобождены от мобилизации. Речь идет о судьях общей юрисдикции и Конституционного суда, членах Высшего совета правосудия и т.д.

Студенты же смогут рассчитывать на отсрочку только в случае, если будут получать уровень образования выше предыдущего. То есть после бакалаврской степени будут учиться на магистратуре, а после этого получать образовательно-научную степень.

Среди аспирантов отсрочку будут иметь только те, кто учится на бюджете. Контрактники будут подлежать мобилизации.

Кроме того, за студентами, которые уже поступили и получают второе или третье высшее образование, сохранится отсрочка только до завершения учебного года.

Кто сможет уволиться со службы?

С военной службы смогут уволиться военнослужащие, которые во время военного положения служили более 36 месяцев подряд. После увольнения их не смогут мобилизовать еще два года.

Также на освобождение могут рассчитывать военные, которые были освобождены из плена. Их нельзя будет повторно призвать без личного согласия.

Напомним, законопроект о мобилизации предлагает изменения и в вопросе бронирования. Мест для брони станет меньше.

Нардеп Соломия Бобровская раскритиковала некоторые нормы законопроекта. Она объяснила, что увольнение предполагается только после решения Ставки и президента, и это фактически означает "безлимитную" службу.