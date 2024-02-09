Перестановка в авиации: в США прекратят производство вертолетов UH-60 Black Hawk

Также будет закрыта программа разведывательных самолетов будущего FARA. Вместо этого, исходя из опыта войны в Украине, ВВС США планируют развивать беспилотные и космические системы наблюдения.

Представитель Пентагона генерал Джеймс Рейни заявил, что армия США намерена закрыть свою программу ударных разведывательных самолетов будущего (FARA). Также будет прекращено производство многоцелевого вертолета UH -60 V Black Hawk в 2025 году из-за "значительного роста затрат". Об этом 8 февраля сообщили в Breaking Defence.

Помимо этого будет закрыта программа создания усовершенствованного турбинного двигателя (ITEP) компании General Electric, а беспилотные летательные аппараты RQ-7 Shadow и RQ-11 Raven постепенно будут выведены из авиационного парка ВВС.

Причина прекращения работ в рамках многомиллиардной программы Future Attack Reconnaissance Aircraft заключается в отражении того, как выглядит война в современную эпоху.

"Мы пристально обращаем внимание на мировые события и корректируем их, потому что мы можем вступить в войну сегодня вечером, в эти выходные. Мы узнаем на поле боя — особенно в Украине — что воздушная разведка коренным образом изменилась", — заявил Рейни.

По его словам, более эффективным решением будет разработка специальных беспилотных систем и космических средств наблюдений. Причем армия США уже потратила почти 2 млрд долларов на FARA, и планировал потратить в общей сложности 20 млрд на закупку до 400 новых вертолетов в рамках программы замены многоцелевых вертолетов Kiowa.

Несмотря на то, что армейцы все еще нуждаются в возможностях, подобных FARA, Рейни сказал, что служба не планирует начинать еще одну работу по замене пилотируемых Kiowa, как это было в прошлом.

Вместо этого инвестиции будут направлены на беспилотные и космические системы наблюдения, однако как окончательно будет выглядеть программа обновления данных систем пока неизвестно.

Напомним, специалисты ВВС США впервые успешно протестировали новейший комплект спутниковой связи во время миссии с максимальной продолжительностью полета. Инновационный комплекс был установлен на транспортном самолете средней и большой дальности C-130J Super Hercules.