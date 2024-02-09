Могли атаковать столицы ЕС: в США рассказали, как военная помощь защитила Европу от ударов РФ

По словам заместителя министра обороны США Селесты Уолландер, угроза для Европы до сих пор актуальна в свете задержек с голосованием в Конгрессе США о помощи Украине.

В 2022 году Россия рассматривала возможность лишить Украину ее независимости и использовать ее территорию для направления беспилотных аппаратов в сторону Европы. Однако американская поддержка Киева помешала реализации этих планов. Об этом сказала Селеста Уолландер, заместитель министра обороны США по вопросам международной безопасности, передает Голос Америки.

"Теми БПЛА, которые, как вы наблюдаете, россияне посылают из Крыма по украинским городам, они могли бы атаковать европейские столицы. Те крылатые ракеты, которые россияне используют против украинской критически важной энергетической инфраструктуры, они угрожали бы союзникам США по НАТО", — сказала Уолландер

Согласно ее высказыванию, американцы в Европе оказались бы в опасности, включая военных, бизнесменов и обычных граждан, а также американских студентов, обучающихся на континенте.

Американская поддержка Украины, а также мужество и мастерство украинцев, по мнению Уолландер, предотвратили указанные угрозы.

Уолландер отметила, что угроза для Европы остается актуальной из-за задержек в голосовании Конгресса США относительно помощи Украине.

"Украинцы научились воевать, они сдерживают россиян, сорвали их операции в Черном море, возобновили экспорт зерна, обеспечивая Глобальный Юг необходимым. Но поскольку мы не можем поставлять им боеприпасы, средства ПВО, запчасти, нужные на фронте, то вполне можем вернуться к сценарию 2022 и к угрозе обстрелов Европы", — предостерегает Уолландер.

Она отметила, что Соединенные Штаты занимают 16-е место в мире по отношению ВВП к предоставленной помощи Украине.

Напомним, 8 февраля посол Украины в США Оксана Макарова сообщила, что в Сенате США не поддержали Большой пакет финансирования международной помощи и миграционной реформы. Однако сенаторы решили пересмотреть законопроект о помощи Украине, но уже без вопроса о защите границы.

В ISW ранее сообщали, что США не будут бесконечно вооружать Украину. По словам аналитиков, запросы Украины относительно международной безопасности в долгосрочной перспективе снизятся, поскольку Киев наращивает собственный оборонный потенциал.