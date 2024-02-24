От F-16 до подводных дронов. Как трансформируется российско-украинская война в 2024 году

Российско-украинская война охватывает воздушное пространство, землю и моря. В 2024 году Силам обороны предстоит освобождать Украину и по-прежнему быть быстрее и находчивей оккупантов в инновациях.

Украина отбилась от российского наступления в первый год войны и провела две успешные кампании, позволившие освободить 50% захваченной территории с начала полномасштабной войны. Второй год не особенно изменил ситуацию на поле боя, однако дал украинской армии больше западной техники и вооружения, которую ранее партнеры отказывались поставлять. Фокус предположил, каким будет третий год полномасштабной войны на трех театрах боевых действий на земле, воде и в воздухе.

Сухопутная война — укрепление и накопление ресурсов

С конца 2023 года Украина проводит масштабную кампанию по строительству оборонных рубежей на фронте и на границе с РФ и Беларусью. Военно-политическое руководство Украины не раскрывает стратегических планов на 2024 год, однако многочисленные статьи в западных медиа утверждают, что Украина займет стратегическую оборону. Западные аналитики, такие как Майкл Кофман, Роб Ли и Дара Массикот прямо указывают на необходимость Украине сосредоточиться на ведении оборонных действий, чтобы накопить силы и нарастить собственное производство оружия.

Характер боевых действий во многом будет зависеть от выделения пакета военной помощи Украине от Соединенных Штатов на 2024 год. Без него Украине будет тяжело, так как уже сейчас, по данным аналитиков, украинские военные выстреливают 2 тысячи боеприпасов против 10 тысяч со стороны ВС РФ. OSINT-аналитики считают, что именно из-за дефицита боеприпасов у ВСУ российские войска могут снова уничтожать целые населенные пункты. Таким образом они захватили руины Марьинки, битва за которую длилась с 2014 года.

Украина уже получала баллистические ракеты ATACMS с кассетной боевой частью. Они имеют меньший радиус действия, чем осколочно-фугасные, поэтому ВСУ нужны и ракеты с большим радиусом. Кассетные ATACMS имеют дальность 160 км, а обычные — 300 км. В начале февраля в США анонсировали поставки бомб GLSDB, которые имеют дальность 150 км. Таким образом у Украины будет возможность наносить высокоточные удары на расстояние от 70 до 300 километров из систем типа HIMARS или M270.

Ракеты ATACMS передавали Украине в кассетном варианте Фото: Минобороны США

Одним из ключевых моментов сейчас является количество средств для поражения врага. Западные запасы вооружения истощаются, производственные линии у партнеров кратно уменьшились после завершения холодной войны. Например, чтобы сделать один зенитно-ракетный комплекс NASAMS норвежско-американскому производителю нужно два года. С боеприпасами тоже сложная ситуация. Франция втрое увеличила производство боеприпасов, но в масштабах российско-украинской войны этого недостаточно, так как с 1 тысячи боеприпасов в месяц французы вышли на 3 тысячи снарядов.

Из-за этого ситуация на фронте везде сложная. Россияне получили миллионы снарядов от КНДР, а постоянная мобилизация позволяет пополнять потери и продолжать "мясные штурмы". Российская армия остается экзистенциальной угрозой для Украины.

В Украине приняли законопроект о мобилизации в первом чтении, который должен изменить подход к набору военных в армию, а также улучшить ситуацию с численностью военных. Он предусматривает много нововведений, в частности, уменьшение призывного возраста до 25 лет с нынешних 27.

Воздушная сфера — дроны, ракеты и F-16

2023 год стал годом активного применения FPV-дронов. В интернете очень много видео поражения техники, как со стороны ВСУ, так и со стороны оккупантов. Украина поставила себе цель изготовить 1 млн FPV-дронов в 2024 году. Популярность дронов объясняется в первую очередь стоимостью. В издании The Economist сравнили цены:

FPV-дрон — 400 долларов;

артиллерийский снаряд — 800–9000 долларов;

управляемый артбоеприпас — 100 000 долларов;

противотанковая управляемая ракета — 200 000 долларов.

Один FPV-дрон в The Economist оценили в 400 долларов Фото: Стальные Шершни / Telegram

В условиях дефицита артиллерийских боеприпасов Украина делает ставку на FPV-дроны. Всего за два года полномасштабной войны в Украине создалась полноценная сфера беспилотников различных типов. Независимый OSINT-аналитик H I Sutton проанализировал дальнобойные БПЛА в украинском ударном арсенале:

Mugin 5;

UJ-22 Airborne;

Морок;

UJ-25 Skyline;

UJ-26 Beaver (Бобер);

Лютий;

AQ-400 Scythe;

3 безымянных типа.

Арсенал дальнобойных дронов ВСУ Фото: Twitter H I Sutton

Все они имеют разную дальность полета и вес боевой части, но уже за первые два месяца 2024 года заметно, что Украина стала чаще применять ударные БПЛА. Целями становятся военные объекты и объекты газо- или нефтепереработки на территории РФ или на временно захваченных территориях Украины.

Важным этапом в становлении беспилотных технологий в Силах обороны является создание Сил беспилотных систем как отдельного рода войск. Дроны доказали свою эффективность на земле, в воздухе и в море. Благодаря морским дронам Украина изменила ситуацию с безопасностью в Черном море. По словам оператора FPV-дронов Глеба Молчанова из добровольческого подразделения, с которым общался Фокус, создание Сил беспилотных систем улучшит применение БПЛА, потому что сейчас не все командиры понимают, как их эффективно применять.

"Новые организационные возможности позволят не только создать специальные штатные должности для работы с дронами. Это будут новые подразделения, а также система накопления, оценки, обмена опытом и подготовки применения беспилотников", — объясняет важность беспилотных систем заместитель министра обороны генерал-лейтенант Александр Павлюк.

Можно ожидать дальнейшее развитие БПЛА, увеличение количества ударов по России, а также удары ракетами. А вместе со средствами поражения будет и дальнейшее развитие РЭБ и РЭР. Уже сейчас в последних ракетных атаках РФ определенное количество ракет падает благодаря радиоэлектронной борьбе, которая глушит сигнал спутников и боеприпас не понимает, где он находится в пространстве.

ЗРК Patriot и SAMP/T способны сбивать баллистические и аэробаллистические ракеты Фото: DW

Критически важным вопросом для Украины остается противовоздушная оборона. Западные партнеры поставляют ВСУ Patriot, SAMP/T и другие системы, но Украина большое государство, поэтому предоставляемой помощи недостаточно, чтобы защитить все города. Уже существует проект FrankenSAM, который должен модернизировать советские системы с применением западных ракет. Примером является ЗРК "Бук", который переоборудовали под западные зенитные боеприпасы. Начало 2024 года показывает, что РФ не отказалась от тактики ракетного террора. В одном залпе до сих пор можно видеть десятки ракет и беспилотников, которые должны поражать объекты и истощать украинскую ПВО.

"Длинная рука" ВСУ также пополнилась в 2023 году. Появились крылатые ракеты Storm Shadow/SCALP-EG, к которым не хватает немецких крылатых ракет Taurus. Германия не передает Украине свои ракеты. Также у ВСУ есть собственные крылатые ракеты "Нептун", которые переделали для ударов по наземным целям.

SCALP-EG на борту украинского самолета Фото: the war zone

В 2024 году Украина получит истребители F-16. Для этого летчики проходят обучение на Западе, а на украинской территории готовят необходимую инфраструктуру. Важным моментом будет оснащение самолета и боеприпасы. Воздушным силам нужны истребители с мощными радарами, чтобы конкурировать с российскими Су-34 и Су-35. Последние имеют более мощные, чем имеющиеся сейчас на вооружении МиГ-29 и Су-27, радары и ракеты. Это означает, что российский летчик первым обнаружит и поразит украинский самолет. F-16 могут изменить такую ситуацию.

Получение F-16 должно позволить Украине завоевывать локальное преимущество на линии фронта. Также сами самолеты являются составной частью противовоздушной обороны. Они должны перехватывать крылатые ракеты и дроны. Воздушным силам нужны крылатые, противорадиолокационные, противокорабельные ракеты и другое вооружение. Многофункциональный истребитель может выполнять сразу несколько ролей.

"F-16, безусловно, помогут Украине в плане перехвата крылатых ракет, дронов и смогут в определенной степени отогнать российскую авиацию подальше и помочь нашим наземным войскам продвинуться в том или ином направлении", — заявил спикер командования Воздушных сил Юрий Игнат.

Он также добавил, что в дальнейшем истребители смогут контролировать воздушное пространство над Черным морем, чтобы обезопасить "зерновой коридор".

F-16 должны усилить украинскую ПВО Фото: US DoD

Официально заявлено, что первые самолеты F-16 должны поступить в Украину уже в 2024 году. Если ВСУ пойдут в контрнаступление в 2025 году, то истребители смогут усилить шансы на успех на конкретном направлении.

Битва на море — чего ожидать в 2024 году

Благодаря асимметричным действиям Украина уже практически восстановила уровень экспорта, который был до начала полномасштабной войны. Военно-морские силы не имеют мощностей, которые есть у Черноморского флота РФ. Однако у Украины есть морские дроны. Известно, что СБУ, ГУР и другие спецслужбы имеют на вооружении собственные разработки дронов.

Среднее количество кораблей, которые выходят из украинских портов

Последнее уничтожение российского ракетного катера "Ивановец" показывает, что Украина меняет и улучшает тактику нападения. По словам бойца спецподразделения "13" ГУР Минобороны, в атаке участвовали сразу 10 Magura V5. Сначала один дрон сделал пробоину в корпусе, а дальше следующий ударил уже в нее. В результате 6 дронов потопили "Ивановец".

Приблизительная схема атаки на ракетный катер "Ивановец" Фото: defence24.pl

Россияне уже работают над своими морскими дронами. Кингисеппский машиностроительный завод показал собственный дистанционно управляемый катер ГРК-700 "Визир". Его дальность хода заявляется на уровне 500 км, а максимальная скорость — до 43 узлов (79 км/ч). Это означает, что РФ будет отвечать на украинские удары своими разработками.

Украине надо быть всегда на два шага впереди для доминирования в Черном море, поэтому уже есть наработки по созданию подводного дрона в рамках проекта Fury. Морская платформа может быть в нескольких версиях:

носитель мин;

носитель торпед;

носитель ракет;

разведывательная платформа.

Автономные подводные аппараты могут быть следующим шагом для Украины, потому что они могут врасплох застать российский корабль. Командующий ВМС Украины вице-адмирал Алексей Неижпапа признает, что некоторые тактики, которые работали раньше, в 2024 году могут быть неэффективными.

Художественное изображение подводного дрона Фото: Naval News

В сухом итоге украинская борьба зависит от западной помощи, а также развития технологий, о чем говорил бывший главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный. Украину ожидают изменения на всех трех театрах боевых действий. Однако кроме того, что Силы обороны меняются, трансформируются и оккупанты. Они уже объявили о намерениях инвестировать 100 млрд рублей в производство FPV-дронов в следующие 3 года. Враг частично обходит западные санкции и вкладывается в военно-промышленный комплекс. Война сегодня — это еще и гонка в технологических инновациях.