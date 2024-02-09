Десантники 82-й бригады показали учения с танками Challenger 2 (видео)

Британская армия передала в ВСУ более 10 танков Challenger 2. Десантники показали, как военные готовятся к боевым действиям.

На вооружении украинской армии есть 13 танков Challenger 2. Десантники 82-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ показали учения с британскими машинами. Соответствующее видео опубликовала пресс-служба бригады в Фейсбуке.

Десантники тренировались в условиях, максимально приближенных к боевым и с психологическим воздействием на военнослужащих. Внимание военного в реальном бою могут отвлекать звук FPV-дрона, грохот приближающегося танка, разрыв мины на подходе штурмовой группы к окопу. Поэтому эти элементы отрабатывались во время учений, чтобы десантники оставались сосредоточенными на поставленной задаче.

"Воины-десантники тренируются не покладая рук, учатся преодолевать собственный страх, постоянно выходят из зоны комфорта, отрабатывают тактику, и точность ведения огня", — отметили десантники.

На кадрах учения заметны британские танки Challenger 2, операторы FPV-дронов, имитация боевых действий в траншеях, а также другие маневры.

Напомним, 23 января в Великобритании показали первый прототип танка Challenger 3, который является глубокой модификацией машины Challenger 2. Британская армия рассчитывает получить 148 танков.

6 сентября СМИ писали, что оккупанты уничтожили британский танк Challenger 2. Его могли заминировать прежде чем покинуть.