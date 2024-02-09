Дроны СБУ ударили по Ильскому и Афипскому нефтеперерабатывающим заводам, — СМИ

По информации собеседника журналистов, в результате атаки по одному из НПЗ произошел крупный пожар, поражена установка первичной переработки мощностью 3,6 млн тонн в год, стоимость которой составляет 50 млн долларов США.

Ночью 9 февраля беспилотные летательные аппараты атаковали объекты на территории России. По Ильскому и Афипскому нефтеперерабатывающим заводам в Краснодарском крае ударили БПЛА Службы безопасности Украины. Об этом сообщили источники "Украинской правды" в СБУ.

По информации собеседника издания, в результате атаки по Ильскому НПЗ произошел крупный пожар, поражена установка первичной переработки мощностью 3,6 млн тонн в год. Стоимость такой установки составляет 50 млн долларов США.

"По Афипскому заводу беспилотники также точно отработали, но пока последствия уточняются", — отмечает источник УП.

В издании отмечают, что оба объекта расположены примерно в 20 километрах друг от друга. Местные ресурсы сообщали, что российские войска были вынуждены поднимать самолеты в небо из-за инцидента.

Также собеседник УП добавляет, что такие заводы — "вполне законные цели", поскольку не только работают на оборонку и обеспечивают топливом ВС РФ, но важны для экономики страны-агрессора.

Атака на НПЗ в России

Напомним, Минобороны РФ сообщило, что ночью 9 февраля российские объекты атаковали всего 19 дронов: в Курской, Брянской и Орловской областях, Краснодарском крае и Черном море.

В Telegram SHOT сообщили, что после атаки беспилотника на Ильском НПЗ в Краснодарском крае возник сильный пожар. По информации журналистов, дрон упал на территории нефтеперерабатывающего завода примерно в 2 часа ночи. Произошел взрыв и возгорание.

Также очевидцы рассказали, что слышали громкий звук со стороны Афипского НПЗ. По предварительным данным медиа, пострадавших нет, к 3 часам ночи открытое горение ликвидировали службы завода.

Напомним, ранее издание Bloomberg сообщило, что еженедельный объем переработки нефти в России снизился до минимума, достигнув почти двухмесячного антирекорда. Такое падение объясняется приостановкой работы двух крупных нефтеперерабатывающих заводов вследствие атак украинских беспилотников.