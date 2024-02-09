Знак сопротивления в крайне опасном районе: дрон ВСУ установил флаг Украины в Крынках (фото)

Роботизированная церемония поднятия флага прошла спустя несколько недель после того, как морпехи ВСУ продвинулись на левобережье Днепра.

Несмотря на превосходящие силы противника, на одном из секторов передовой ВСУ продолжают наступать, хотя и с помощью дронов. На этой неделе пилот украинского дрона из 36-й бригады в Крынках с помощью квадрокоптера размещал флаг Украины на изрытом снарядами краю восточной части плацдарма в Херсонской области. Об этом сообщает Forbes.

Роботизированная церемония поднятия флага состоялась спустя несколько недель после того, как украинские морские пехотинцы несколько продвинулись в Крынках. Такой успех стал возможен благодаря операции, проведенной командой дроноводов несколькими днями ранее, в ходе которой ликвидировали наиболее опасного российского оператора.

Показательно, что для того, чтобы заявить права на окраине Крынок, потребовался дрон. На этом безлесом участке 26-й мотострелковый полк РФ только за последний месяц потерял танк, боевую машину и несколько пехотных расчетов.

Плацдарм в Крынках

"Наши защитники находятся там под очень большим давлением", — объяснил один из украинских пилотов, который публикует посты под ником Kriegsforscher.

То, что Силам обороны Украины не только удалось сдержать крупные силы противника, но и постепенно расширить плацдарм, свидетельствует о храбрости и стойкости, а также превосходном умении использовать небольшие беспилотники и средства радиоэлектронной борьбы.

Роботизированные военно-воздушные силы Украины в Крынках используют начиненные взрывчаткой небольшие FPV-дроны и более крупный многоразовый гексакоптер — ночную "Бабу Ягу", которая за один рейд может сбросить до 14 кг взрывчатки.

Дроны практически не позволяют российским войскам приблизиться к плацдарму в Крынках. Российские дроны, в свою очередь, сталкиваются с украинскими глушилками, которые влияют на радиосвязь между операторами и их дронами.

Напомним, что ВСУ впервые показали британскую установку с ракетами AIM-132 на базе грузового транспорта.

Также сообщалось, что, по данным американской разведки, йеменские хуситы и россияне используют одинаковые иранские БПЛА.