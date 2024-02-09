Парад долгостроев: в Индии готовятся к мастер-классу на новых самолетах Tejas Mk1A (видео)

Сразу после демонстрационных полетов самолеты будут переданы индийским ВВС, где они заменят устаревающий парк МиГ-21 "Бизон".

В конце февраля в небе над Индией будут продемонстрированы самолеты отечественного производства Tejas Mk1A. Однако ВВС Индии получат эту модернизированную машину только после завершения начального инструктажа производителя — аэрокосмического гиганта Hindustan Aeronautics Limited (HAL). О том что известно о новой модели индийского самолета рассказали 9 февраля обозреватели Bulgarian Military.

Tejas — это легкий истребитель (LCA) индийского производства, над которым инженеры работали долгое время. Первый опытный самолет удалось построить только в 1996 году, в 2015 машина была принята на вооружение ВВС Индии, и только в 2019 году появилось разрешение на эксплуатацию.

Таким образом, отмечают эксперты, проект Tejas вознес Индию в эксклюзивный клуб стран, способных разрабатывать истребители четвертого поколения.

"Эти сложные самолеты оснащены электронными системами управления, бортовыми дисплеями ситуационной осведомленности и обладают исключительным потенциалом для нанесения ударов за горизонтом", — говорится в публикации.

В конце февраля HAL проведет парад развития этой технологии на LCA Mk 1A. Как утверждают несколько источников, первыми LCA Mk 1A будут эксплуатировать подразделение Cobras из 3-й эскадрильи индийских ВВС (IAF), которые снимают с вооружения свои МиГ-21 "Бизон". Планируется, что после первого полета самолет будет немедленно передан Воздушным силам Индии.

Модернизированный вариант Tejas Mk1A, как утверждается, продемонстрирует более 40 усовершенствований по сравнению с уже имеющимися моделями. Среди них такие улучшения, как дозаправка топливом в воздухе, способность действовать вне зоны видимой (BVR) и способность создавать помехи для радаров противника.

Кроме того, половина парка индийский машин будет оснащена современным израильским радаром AESA, а с 2026 года самолеты будут постепенно оснащаться отечественным твердотельным радаром с активной решеткой с электронным сканированием Uttam

Отмечается, что этот радар позволит истребителю Tejas наносить удары с большей мощностью, скоростью и с невероятных расстояний.

Демонстрационный полет индийского LCA Tejas на выставке Dubai Airshow 2023

Ранее сообщалось, что индийские военные завершили испытания сверхзвуковой крылатой ракеты BrahMos с дальностью до 900 км. По информации британских обозревателей, ракета успешно поразила наземную цель, при этом в качестве платформы выступал эсминец класса Rajput.