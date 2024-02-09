Хлорпикрин: ВС РФ используют химоружие при штурмах на Таврическом направлении, — Тарнавский

По словам командующего, только за прошлую неделю было зафиксировано по меньшей мере десяток попыток врага применить ядовитые вещества, а за последние сутки — еще шесть.

В операционной зоне ОСУВ "Таврия" противник все активнее прибегает к атакам с применением химического оружия. Об этом заявил командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александр Тарнавский.

По словам бригадного генерала, за последние сутки 8 февраля, российские силы осуществили 6 сбросов с беспилотных летательных аппаратов с использованием химических веществ, в том числе хлорпикрина, известного своим слезоточиво-душительным действием, вероятно, при помощи гранат К-51.

При этом за прошедшую неделю было зафиксировано по меньшей мере десяток попыток врага применить ядовитые вещества против украинских сил обороны.

Вместе с тем украинские воины продолжают стойко держать оборону, несмотря на все сложности. Общие потери врага за последние сутки составили 417 российских оккупантов и 35 единиц вооружения и военной техники, включая боевые бронемашины, артиллерийские системы, автомобили и специальную технику. Также были уничтожены два склада боеприпасов противника. Нейтрализовано или уничтожено 224 беспилотных летательных аппарата различных типов.

Командующий Тарнавский также отметил, что российские силы значительно увеличили применение дронов-камикадзе, совершив 114 ударов за прошедшие сутки, что является самым высоким показателем с начала февраля.

"Горжусь стойкостью наших воинов. Вместе мы одолеем врага! Слава Украине!" — заключил он.

Отметим, что Конвенция о запрещении химического оружия была принята 3 сентября 1992 года и вступила в силу 29 апреля 1997 года. Ее ратифицировали 193 государства, в том числе Российская Федерация.

Применение ВС РФ запрещенного химического оружия

В конце января в Вооруженных силах Украины рассказали, что российские оккупанты пытаются выбивать бойцов Сил обороны с позиций с помощью сбросов химического оружия. В частности такую тактику ВС РФ применяли в Работино Запорожской области.

Кроме того, 25 января в отчете американского Института изучения войны говорилось о том, что ВС РФ начали все чаще применять на фронте химическое оружие, нарушая Конвенцию о запрещении химического оружия, участницей которой является Россия.

В декабре 2023 года впервые зафиксировали применение российскими оккупантами гранаты РГ-Во, которая содержит хлорацетофенон — отравляющее вещество, запрещенное Женевским протоколом.