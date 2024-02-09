Во Львове откроют первый центр рекрутинга в украинскую армию: что известно

В Минобороны отметили, что проект по рекрутингу призван построить прозрачную и эффективную модель привлечения граждан на военную службу.

В третью неделю февраля во Львове заработает центр рекрутинга в Силы безопасности и обороны Украины. Об этом сообщила пресс-служба Министерства обороны Украины 9 февраля.

Сообщается, что это пилотный проект, который воплощается в жизнь при сотрудничестве Минобороны Украины и Львовского городского совета. В ведомстве отметили, что инициатива должна поспособствовать созданию прозрачной и эффективной модели привлечения людей в армию.

Первое такое учреждение откроется в Центре предоставления административных услуг, расположенном по адресу: улица Костя Левицкого, 67.

Как отмечают в оборонном ведомстве, в рекрутинговом центре граждане смогут ознакомиться с вакансиями, получить консультацию, а также пройти тесты на профориентацию. Рекрутеры также будут сопровождать кандидатов на пути к получению выбранной военной должности.

"Россия давит количеством. Украина победит качеством!" — заявили в Минобороны.

Напомним, 19 декабря начальник пресс-службы Министерства обороны Илларион Павлюк в интервью СМИ сказал, что рекрутинг — это способ улучшить сервис для военнообязанных, которые готовы присоединиться к ВСУ, однако он не является заменой мобилизации.

В свою очередь министр цифровой трансформации Михаил Федоров 7 января отметил, что разработчики проекта по цифровому рекрутингу в ВСУ находятся на финальной стадии подготовки. Известно, что он будет нацелен на поиск операторов дронов.