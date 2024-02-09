Венесуэла готовится к вторжению в Гайяну: к границе стягиваются войска, — WSJ (карта)

По данным американского издания The Wall Street Journal, развертывание сил происходит вопреки соглашению, достигнутому в декабре между президентами двух стран, которое призывает к мирному разрешению территориальных споров.

Венесуэла усиливает свои угрозы аннексировать часть территории Гайаны и захватить контроль над крупными нефтяными месторождениями последнего десятилетия. Это проявляется в развертывании у границ двух стран легких танков, патрульных катеров с ракетным вооружением и бронетранспортеров. Об этом пишет американское издание The Wall Street Journal.

Недавние спутниковые снимки и видеоролики, опубликованные в социальных сетях военными Венесуэлы, показывают развертывание вооруженных сил в районе границы. Это происходит вопреки соглашению, достигнутому в декабре между президентами двух стран, которое призывает к мирному разрешению территориальных споров.

Фото: The Washington Post

Венесуэльское правительство, имеющее в распоряжении современное вооружение, поставляемое союзной Россией, усиливает свои претензии на Эссекибо, регион, составляющий значительную часть территории Гайаны. Это происходит в контексте того, что Гайана становится важным игроком на мировом рынке энергоресурсов благодаря обнаружению нефти на ее шельфе консорциумом, возглавляемым Exxon Mobil, отмечает издание.

Фото: The Washington Post

В ответ на эти действия Гайана укрепляет свою обороноспособность и сотрудничество с США. Поддержка со стороны американского правительства заключается в предоставлении военной техники, включая вертолеты и беспилотники, чтобы помочь Гайане защитить свои интересы.

"В бывшей британской колонии, население которой составляет 800 000 человек, силы обороны насчитывают всего 3000 военнослужащих, что вынуждает правительство более тесно сотрудничать с США для повышения обороноспособности страны", — говорится в материале WSJ.

При этом венесуэльские власти отмечают, что усиливают свою оборону в ответ на военные учения США в Гайане и размещение британского корабля в гайанских водах. В среду министр обороны Венесуэлы Владимир Падрино обвинил компанию Exxon в том, что она полагается в своей безопасности на американских военных и использует Гайану в своих интересах.

Действия Венесуэлы вызывают беспокойство в администрации Байдена, которая уже пытается разрешить напряженные отношения между Венесуэлой и ее союзниками и США. Американские чиновники активно работают с Гайаной, чтобы поддержать ее в укреплении обороны и обеспечении безопасности в регионе.

"Действия Мадуро, а также проведенный им в декабре референдум, на котором он утверждал, что миллионы венесуэльцев одобряют планы по захвату Эссекибо, встревожили политиков в администрации Байдена, которые уже напряженно пытаются найти ответ на союзы Венесуэлы с Россией, Ираном и Китаем", — пишут американские журналисты.

Вашингтонский Центр стратегических и международных исследований, используя спутниковые снимки, предоставленные компанией Maxar Technologies и эксклюзивно переданные журналу, обнаружил, что в конце 2023 года и в январе Венесуэла перевезла бронетехнику и, похоже, легкие танки на остров Анакоко на реке Куюни в нескольких метрах от Гайаны. Там также ведутся строительные работы, свидетельствующие о расширении базы.

В атлантическом порту Гуирия в Венесуэле в период с 18 по 22 января были размещены по меньшей мере три патрульных противокорабельных управляемых ракетных катера Peykaap III иранского производства, как видно на спутниковых снимках, использованных вашингтонским аналитическим центром CSIS. 31 января военные режима установили две зенитные установки "Бук М2Э" российского производства в Гуирии, почти в 400 милях к востоку от их обычной позиции вблизи столицы Венесуэлы Каракаса. А небольшой пост береговой охраны в Пунта-Барима, в 50 милях от Эссекибо, контролируемого Гайаной, переоборудуется в военно-морскую и военно-воздушную базу.

Эти месторождения находятся в непосредственной близости от нефтяного блока Stabroek, управляемого Exxon и ее партнерами, Chevron и китайской Cnooc, у побережья Гайаны, где добыча нефти выросла до 645 000 баррелей в день, что не намного меньше, чем в Венесуэле.

Территориальный спор между Венесуэлой и Гайаной

Правительство Венесуэлы объявило о создании Комиссии по защите Эссекибо, территории, оспариваемой с соседней Гайаной, и поручило начать обсуждения относительно создания нового региона Гайана-Эссекибо. Николас Мадуро подтвердил свои притязания на эти земли, вопрос о которых остается спорным с XIX века, особенно после обнаружения морских запасов нефти и газа на территории бывшей британской колонии.

Территория, на которую претендует Венесуэла Фото: Фокус

Решение о создании совместной комиссии было принято после того, как Венесуэла провела референдум о присоединении Эссекибо, несмотря на решение Международного суда ООН, предписывающее ей воздержаться от любых действий по изменению ситуации в территориальном споре.

После референдума, на котором более 95% голосовавших венесуэльцев поддержали претензии правительства на Эссекибо, Гайана привела свои вооруженные силы в состояние повышенной боевой готовности и обратилась за помощью к США и ООН. Мадуро в ответ заявил об аннексии Эссекибо и начал мобилизацию армии.