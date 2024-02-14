Китай играет мускулами: как новейший авианосец "Фуцзянь" бросает вызов США

Fujian — это первый авианосец Народно-освободительной армии Китая собственной разработки. Его особенность — катапульта на борту и самые современные технологии.

Китайское государственное СМИ Military Time рассказало о ходе строительства второго отечественного авианосца "Фуцзянь" (Fujian) ВМС Народно-освободительной армии Китая (НОАК).

Фокус перевел статью Питера Сучиу о китайском авианосце "Фуцзянь".

Превосходит ли новейший китайский авианосец лучший американский?

Китайская государственная программа Military Time рассказала о прогрессе в строительстве второго отечественного авианосца "Фуцзянь" (Fujian) ВМС Народно-освободительной армии Китая (НОАК). Он был спущен на воду в июне 2022 года, что указывает на намерение Пекина получить глубоководный флот, способный проецировать силу далеко за пределы побережья Китая.

Программа о военных новостях, выходящая в эфир на китайском государственном телеканале CCTV, сообщила, что достигнут значительный прогресс в изоляции системы запуска корабля с помощью электромагнитной катапульты. Уже второй раз за месяц кадры с катапультой показали по телевидению, что свидетельствует о прогрессе в строительстве авианосца.

Атомный авианосец ВМС США USS Gerald R. Ford (CVN-78) — единственный в мире авианосец, оснащенный электромагнитной катапультой — Electromagnetic Aircraft Launch System (EMALS). Авианосец ВМС НОАК "Фуцзянь" станет единственным авианосцем, оснащенным передовой катапультной системой запуска, несмотря на то, что корабль имеет обычную силовую установку.

Флагманский суперносец ВМС США Gerald R. Ford Фото: DVIDS

Авианосец также был спроектирован без трамплина, что предполагает больше оперативного пространства на палубе, чем у двух действующих авианосцев НОАК — "Ляонин" и "Шаньдун" советской конструкции, сообщает The South China Morning Post.

"Макет самолета на снимках предназначен для проверки того, сколько самолетов авианосного базирования может быть одновременно размещено на подъемнике и какова скорость при полной загрузке; как взлетать и садиться, как маневрировать на авианосце после развертывания крыльев; как и сколько самолетов запускать во время дозаправки, и так далее", — рассказал Newsweek Цао Вэйдун, бывший старший полковник ВМС НОАК и бывший военный атташе в посольстве Китая в Великобритании.

"Это первый в мире авианосец, который использует обычные двигатели для взлета с электромагнитной катапульты", —добавил Цао.

Лучше, чем авианосец ВМС США класса "Форд"?

Китайские военные аналитики также предположили, что авианосец НОАК может иметь значительное преимущество перед новейшим классом авианосцев ВМС США — все дело в мачтах.

Как сообщила газета The South China Morning Post, если на авианосце USS Gerald R. Ford есть остров (командный центр) с возвышающейся мачтой с множеством антенн и датчиков, то на "Фуцзяне" этих антенн почти не видно. Остров на пекинском авианосце выполнен из композитного материала серого цвета и использует тот же минималистичный дизайн, что и многие новейшие военные корабли НОАК, в частности, эсминец Type 055.

Авианосец класса "Форд" Фото: US Navy

Технология, лежащая в основе "многофункциональной интегрированной электронной мачты", была недавно раскрыта в статье ученых из Нанкинского научно-исследовательского института электронной техники, которые ее разработали. Ведущий инженер Ли Шенгян заявил, что в будущем она может оказать значительное влияние на ведение боевых действий.

В исследовании отмечается, что на мачтах современных военных кораблей размещаются антенны, выполняющие три основные функции — радар, электронное наблюдение и электромагнитное подавление, — и для этого обычно требуются антенны различной формы. Помимо того, что они подвержены воздействию стихий, что может сделать их уязвимыми к атмосферным явлениям и ухудшению характеристик из-за помех от другого оборудования, традиционная конфигурация мачт также считается вредной для электромагнитной скрытности, делая корабль видимым для вражеских систем вооружения с большого расстояния.

Китайский авианосец Фото: CCTV

Сейчас команда Ли стремится разработать антенную решетку, способную одновременно выполнять функции радарного сканирования, перехвата сигналов и электромагнитного подавления. Более того, такую технологию электромагнитной интеграции второго поколения легче встроить в островной корпус военного корабля и подключить к компьютеру через высокоскоростное оптическое волокно. Это позволит оператору настраивать оборудование и выполнять задачи, касаясь экрана, а также снизит радиолокационную заметность.

Соединенные Штаты также экспериментировали с подобной конструкцией, в частности, более двух десятилетий назад на транспортном доке-амфибии ВМС США класса "Сан-Антонио" использовалась скрытая антенна, интегрированная в электромагнитную мачту. Кроме того, подобная конструкция мачты использовалась и на эсминце класса Zumwalt, но, как сообщается, ее признали слишком дорогой и ненужной. В результате для большинства кораблей ВМС США, включая суперкорабль класса Gerald R. Ford, по-прежнему используются традиционные мачты.

Эсминец Zumwalt

Сможет ли эта технология дать авианосцам НОАК преимущество, пока неясно, но способность Пекина строить военные корабли быстрее, чем Соединенные Штаты, и при этом внедрять передовые инновации должна вызывать беспокойство у ВМС США.

Об авторе

Питер Сучиу — журналист из Мичигана. За свою двадцатилетнюю журналистскую карьеру он участвовал в создании более чем четырех десятков журналов, газет и веб-сайтов, опубликовав свыше 3200 материалов. Он регулярно пишет о военной технике, истории огнестрельного оружия, кибербезопасности, политике и международных делах. Питер также является автором статей для Forbes и Clearance Jobs.