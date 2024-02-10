"Террористы должны проиграть": Зеленский отреагировал на трагичный удар по Харькову (фото)

В городе погибли две семьи, среди жертв есть трое детей. Президент подчеркнул, что Россия должна ответить за каждую уничтоженную жизнь.

Президент Владимир Зеленский отреагировал на атаку ВС РФ по Харькову, в результате которой погибли семь человек, в том числе дети. Об этом известно из его публикации в соцсетях от 10 февраля.

"Реальность всегда говорит больше, чем любые слова. Прошлой ночью из-за пожара после удара "шахедов" в Харькове погибла целая семья: родители и трое детей", — написал украинский лидер.

Он рассказал, что самого старшего сына звали Алексей, ему было 7 лет. Среднему сыну Михаилу было 4 года. Самому маленькому ребенку Павлу исполнилось всего 7 месяцев.

"Дети, которые еще не успели увидеть жизнь и были убиты из-за российского безумия. Погибла и еще одна семья: муж и жена. Мои соболезнования всем родным и близким", — отметил Зеленский.

Фото: ГСЧС Фото: ГСЧС Фото: ГСЧС Фото: ГСЧС

Он сообщил, что спасательная операция на месте трагедии продолжается. Спасены четыре человека, среди них есть ребенок. Также десятки людей были эвакуированы. Президент пообещал, что каждому пострадавшему окажут необходимую помощь.

"Я благодарен всем, кто поддерживает Украину и украинцев в защите от российского террора. Каждое проявление поддержки критически важно. И так же важно понимать, что террор не может оставаться безнаказанным. Террор не может оставаться без справедливого ответа. Террористы должны проиграть эту войну, которую они начали. Россия должна ответить за каждую разрушенную и уничтоженную ею жизнь. Только так безопасность для всех вновь станет частью реальности", — подчеркнул Зеленский.

Фото: Владимир Зеленский Telegram-канал Фото: Владимир Зеленский Telegram-канал Фото: Владимир Зеленский Telegram-канал Фото: Владимир Зеленский Telegram-канал Фото: Владимир Зеленский Telegram-канал

Напомним, вечером 9 февраля Харьков атаковали российские дроны типа Shahed. В городе начался пожар, пылали жилые дома.

Впоследствии стало известно, что в результате атаки погибли семь человек, и трое из них — дети. Выяснилось, что вражеские беспилотники ударили по АЗС, в результате чего разлилось топливо и перенесло огонь на 14 частных домов.